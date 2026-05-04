В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки
4 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что прошедшей ночью в городе разыгралась непогода, приведшая к серьезным последствиям для инфраструктуры. В отдельных районах порывы ветра достигали 29 метров в секунду.
Стихия вызвала шесть аварийных отключений электроэнергии. Четыре из них специалисты уже устранили. Жители направили 31 обращение в Муниципальный центр управления (МЦУ) с просьбой ликвидировать последствия разгула стихии.
«Циклоническая депрессия»:
В службу спасения поступило 25 заявок, связанных с поваленными деревьями. В Восточном районе упавшая акация повредила опору контактной сети. Спасатели распилили дерево и убрали столб, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.
В настоящее время аварийная бригада занимается восстановлением контактной сети. Для проведения ремонтных работ пришлось перекрыть проезжую часть по улице Васенко — на участке от Красной до Кирова.
Также в некоторых районах ветер повалил светофоры и дорожные знаки.
Напомним, из-за усиления порывов ветра на выезде из Новороссийска перекрыто движение для грузовых автомобилей и транспорта с высокой парусностью.
