В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки

  © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Андрея Кравченко
В Новороссийске ветер повалил 25 деревьев

4 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что прошедшей ночью в городе разыгралась непогода, приведшая к серьезным последствиям для инфраструктуры. В отдельных районах порывы ветра достигали 29 метров в секунду.

Стихия вызвала шесть аварийных отключений электроэнергии. Четыре из них специалисты уже устранили. Жители направили 31 обращение в Муниципальный центр управления (МЦУ) с просьбой ликвидировать последствия разгула стихии.

В службу спасения поступило 25 заявок, связанных с поваленными деревьями. В Восточном районе упавшая акация повредила опору контактной сети. Спасатели распилили дерево и убрали столб, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

В настоящее время аварийная бригада занимается восстановлением контактной сети. Для проведения ремонтных работ пришлось перекрыть проезжую часть по улице Васенко — на участке от Красной до Кирова.

Также в некоторых районах ветер повалил светофоры и дорожные знаки.

Напомним, из-за усиления порывов ветра на выезде из Новороссийска перекрыто движение для грузовых автомобилей и транспорта с высокой парусностью.

Как писали Юга.ру, лето в Краснодарском крае начнется с погодных аномалий.

