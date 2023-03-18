Глава Горячего Ключа высказался против захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории города. Пригожин и Первышов отреагировали на заявление

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс-мэр Краснодара Первышов предложил отправить Белопольского в зону СВО

Утром 18 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что администрация Горячего Ключа «запретила хоронить бойцов на кладбище в станице Бакинской». Аудиозапись опубликовали в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. 

По словам основателя ЧВК, похороны все равно состоятся. Они пройдут 19 марта в 10:00. Пригожин пригласил туда журналистов и всех желающих проститься с бойцами «Вагнера».

В ответ на это глава Горячего Ключа Сергей Белопольский написал в своем телеграме, что с уважением относится к действующим бойцам ЧВК «Вагнер», но считает, в крае достаточно других мест для захоронений бойцов:

«Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов. Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов».

Заявление Белопольского прокомментировал бывший мэр Краснодара Евгений Первышов:

«Убежден, что господин Белопольский должен после этого оставить свою должность и отправиться добровольцем в зону СВО, чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на своем курорте».

После этого Пригожин сказал, что если администрация Горячего Ключа будет противодействовать захоронению, то будут приниматься ответные меры и решения. 

«Если на территории самой крупной страны в мире — России — не находится места «метр на два» для того, чтобы там с почестями похоронить Героя, который сражался за интересы нашей страны и наверняка за финансовые интересы подонков-чиновников, то что дальше будет происходить с народом. Поэтому я считаю, что такие действия будут иметь тяжелейшие последствия для истории. У нас ситуация в том, что перепутаны полностью понятия, в которых чиновник — это слуга народа, а теперь это человек, который может распоряжаться судьбами народа, и это неприемлемо» — добавил Пригожин. 

Как писали Юга.ру, кладбище для захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» находится в станице Бакинской около Горячего Ключа. Участок там выделили при поддержке администрации Краснодарского края. В начале января 2023 года РИА «Новости» опубликовало видео оттуда. 

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