Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев погиб на СВО. Ранее его осудили за сбыт наркотиков

В сентябре 2024 года футболисту Алексею Бугаеву дали 9,6 колонии. Вскоре после суда он отправился на СВО

Вечером 29 декабря спортивный юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале сообщил о гибели футболиста Алексея Бугаева. Бывший член сборной России по футболу и экс-игрок ФК «Краснодар» погиб на СВО. Спортсмену было 43 года. По словам юриста, из-за боевых действий возможности вернуть тело футболиста пока нет. Отец спортсмена Иван Бугаев в беседе со Sport24 подтвердил информацию о его гибели.

Против экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского завели уголовные дела из-за крупных взяток: Ранее сообщалось, что он отправился добровольцем в зону СВО

Напомним, Бугаева задержали в Краснодаре в ноябре 2023 года. У него нашли почти полкило наркотиков. По версии следствия, запрещенные вещества спортсмен собирался распространять в Сочи. Бугаев же свою вину отрицал и заявлял, что наркотики ему подкинули. Позже его адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело и вымогала взятку.



В итоге в суде футболист во всем признался, в сентябре 2024 года ему дали 9,6 лет колонии строгого режима. Сразу же после суда адвокат Бугаева сообщил, что футболист собирается на СВО. Алексей Бугаев выступал за футбольные клубы «Торпедо», «Локомотив», «Томи», «Химки» и «Краснодар». В 2003-2005 годах играл за сборную России. Выступал на Евро-2004, где провел две игры против Португалии и Греции. Карьеру футболист завершил в 2010 году.