Решение Ленинского районного суда Краснодара по иску городского МВД к Юга.ру

16 января Ленинский районный суд Краснодара опубликовал решение по гражданскому делу по искам группы лиц и Управления МВД России по городу Краснодару к ООО «Юга.ру» и еще одному ответчику о защите чести, достоинства и деловой репутации. Оба иска связаны с новостью 3 ноября 2023 года, в которой Юга.ру цитировали опубликованные другим изданием заявления адвоката о задержании экс-футболиста Алексея Бугаева.



Главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко приводит текст решения целиком, в оригинальной орфографии и пунктуации.

УИД -23RS0031-01-2023-013049-71

Дело № 2-103/25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 января 2025 года г. Краснодар

Ленинский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Дудченко Ю.Л.,

при секретаре ФИО7

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 к ООО «Юга.ру», ФИО1 о защите чести, достоинства и деловой репутации, иску Управления МВД России по городу Краснодару к ООО «Юга.ру», ФИО1 о защите чести, достоинства и деловой репутации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 (далее истцы) обратились в суд с иском к ООО «Юга.ру», ФИО1 о защите чести, достоинства и деловой репутации. Требования мотивированы тем, что в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет на интернет сайте ООО «Юга.ру» была выявлена публикация от ДД.ММ.ГГГГ под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (https<данные изъяты>) (далее спорная публикация), содержащая в себе высказывания о том, что «полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки, «припугнули, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который раньше в глаза не видел», «ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей».

Полагая, что ответчиками опубликованы недостоверные сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь и достоинство истцов, которые негативно формируют общественное мнение об их служебной деятельности, наносят им существенный урон связанный с престижем и авторитетом истцов как сотрудников органов внутренних дел, порочат их деловую репутацию, истцы вынуждены были обратиться в суд, где уточнив изначально заявленные исковые требования просят признать несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истцов ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 сведения, размещенные в публикации на сайте Юга.ру под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (<данные изъяты>), а именно высказывания: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Багаева, вымогая взятку в 3 млн рублей», «сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней», обязать ответчиков в срок не позднее трех дней с момента вступления в законную силу решения суда об удовлетворении исковых требований опровергнуть в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Юга.ру ранее размещенные им сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, путем публикации опровержения следующего содержания:

Опровержение:

«Информацию, изложенную в публикации под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (<данные изъяты>), а именно: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Багаева, вымогая взятку в 3 млн рублей», «сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней» считать не соответствующей действительности».

Истец в лице Управления МВД России по городу Краснодару также обратилось в суд с иском к ответчикам в отношении выше упомянутой оспариваемой публикации, полагая, что подобного рода публикации, содержащие несоответствующие действительности сведения, порочат честь и достоинство, а также негативно характеризуют служебную деятельность сотрудников полиции, наносят существенный урон их престижу и авторитету, а также порочат деловую репутацию Управления МВД России по городу Краснодару, поскольку недостоверная информация негативно отражается на авторитете Управления в глазах общественности, формирует негативное общественное мнение, подрывает уровень доверия к Управлению МВД России по городу Краснодару, учитывая, что деловая репутация складывается из имиджа каждого сотрудника органа внутренних дел, а необоснованная и искаженная оценка деятельности полиции и ее сотрудников причиняет существенный вред нематериальным интересам Управления. Просит признать несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Управления МВД России по городу Краснодару сведения, размещенные в публикации на сайте Юга.ру под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (<данные изъяты>), а именно высказывания: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против ФИО12, вымогая взятку в 3 млн рублей», «сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней», обязать ООО « Юга.ру» в срок не позднее трех дней с момента вступления в законную силу решения суда об удовлетворении исковых требований опровергнуть в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Юга.ру ранее размещенные им сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, путем публикации опровержения следующего содержания:

Опровержение:

«Информацию, изложенную в публикации под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (<данные изъяты>), а именно: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Багаева, вымогая взятку в 3 млн рублей», « сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней» считать не соответствующей действительности».

Истцы ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие, настаивали на удовлетворении заявленных исковых требований, о чем суду было предоставлены письменные заявления.

Представитель истца — Управления МВД России по городу Краснодару, действующая на основании доверенности — ФИО8 заявленные исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении в полном объёме.

Представитель ответчика ООО «Юга.ру», действующий на основании доверенности — ФИО9 заявленные исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении по основаниям, изложенным письменно. Полагал, что спорная публикация информации именно об истцах ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 не содержит.

Представитель ответчика ФИО1 — адвокат ФИО10, заявленные исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении, по основаниям, ранее изложенным письменно непосредственно самой ФИО1

Изучив исковые заявления, выслушав лиц, участвующих в деле, огласив и исследовав материалы дела, оценив предоставленные доказательства, суд полагает, что в удовлетворении требований истцов ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 следует отказать, исковые требования Управления МВД России по городу Краснодару подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В ст. 17 Конституции Российской Федерации установлено, что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. При этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

В силу ст. 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массовой информации. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Согласно ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

В соответствии с п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация являются нематериальными благами, принадлежащими гражданину.

Положениями ст.152 ГК РФ предусмотрено, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.

Согласно пункту 5 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет".

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" разъяснено, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам.

Судам следует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой информации.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок (например, не могут быть опровергнуты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации сведения, изложенные в приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть оспорен только в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации).

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Как указано в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц", в силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений (абзац первый).

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации одним из юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является характер распространенной информации, то есть установление того, является ли эта информация утверждением о фактах либо оценочным суждением, мнением, убеждением.

В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" также разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Так в ходе судебного разбирательства судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Юга.ру» размещена публикация под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (<данные изъяты>), которая содержит следующие высказывания: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Багаева, вымогая взятку в 3 млн рублей», « сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней».

Предыстория данной публикации касается задержания в Краснодаре 42- летнего москвича с 500 гр. производного метилэфедрона, а именно ФИО11

Наличие указанной публикации и оспариваемые высказывания стороной ответчиков не опровергаются.

Из материалов дела следует, что истцы ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 являются сотрудниками органов внутренних дел — оперуполномоченными отделения по обслуживанию территории отдела полиции <адрес> отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Краснодару.

В материалы дела также предоставлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 за отсутствием в действиях состава преступления, вынесенное по результатам проведенной проверки на основании заявления ФИО11 по поводу неправомерных действий сотрудников отдела полиции (<адрес>) УМВД РФ по г. Краснодару.

Из предоставленного ответчиком ФИО1 заключения специалиста-лингвиста № № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в тексте оспариваемой статьи изложена позиция подзащитного, путем пересказывания хронологии событий, информация о конкретных лицах либо сотрудниках полиции не озвучивается, негативная информация об Управлении МВД России по городу Краснодару отсутствует, в процитированной речи ФИО1 усматривается привлечение внимания к нарушению прав ее доверителя ФИО11.

Вместе с тем, суд не может принять в качестве доказательства, представленное исследование, поскольку оно не является заключением эксперта, соответственно ответственности за изложенные в нем выводы специалист его составивший, не несет, выполнено в порядке одностороннего заказа со стороны ответчика, в связи с чем имеются основания сомневаться в его объективности. Кроме того, указанное исследование не соответствует требованиям, предъявляемым к заключению эксперта, предусмотренным статьями 79 — 86 ГПК РФ и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. N73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", оно было составлено не в рамках рассмотрения данного дела и не на основании определения суда, при отсутствии предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.

В соответствии с положениями ст. 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, суд назначает экспертизу.

Исходя из принципов объективности и всесторонности рассмотрения дела, принимая во внимание требования истцов и возражения ответчиков по сути заявленного иска, судом в рамках ст. 79 ГПК РФ была назначена судебная лингвистическая экспертиза.

Согласно заключению, выполненному ООО « Краснодарское агентство экспертизы собственности» № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в тексте публикации, размещенной по адресу: <данные изъяты>, не содержится негативных сведений в форме утверждения о ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, об Управлении МВД России по г. Краснодару.

В тексте публикации, размещенной по адресу: <данные изъяты>, имеются негативные сведения в форме утверждения о совершении противоправных действий сотрудниками Управления МВД России по г. Краснодару, проводившими задержание ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ:

— утверждения о том, что они припугнули ФИО11, заставив его подписать признательные показания, а также взять в руки и положить в карман толстовки сверток с наркотиками, которые он ранее не видел,

— утверждения о том, что выше указанные сотрудники УМВД России по г. Краснодару совершили противоправные действия, направленные на получение от ФИО11 денежных средств путем телефонного звонка его жене с требованием передачи « нужной суммы», исходя из контекста, трех миллионов рублей.

При этом в тексте отсутствуют указания на фамилии данных сотрудников.

Исходя из ответов на первый и второй вопрос, из которых следует, что в тексте указанной публикации не содержится каких-либо сведений о ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, об Управлении МВД России по г. Краснодару, эксперт приходит к выводу, что негативные утверждения о фактах, перечисленных выше, создают отрицательный образ названных сотрудников Управления МВД России по городу Краснодару, проводивших задержание ФИО11, но не формируют какое-либо негативное представление о ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, об Управлении МВД России по г. Краснодару.

Оценивая доказательства в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд принимает за основу указанное заключение лингвистической экспертизы, поскольку оно выполнено квалифицированным экспертом, имеющим филологическое образование, в связи с чем его объективность и достоверность сомнений у суда, а также сторон не вызывает.

Доказательств, указывающих на недостоверность проведенной судебной экспертизы, опровергающих её выводы, суду не предоставлено, как и не представлено доказательств, являющихся основанием для назначения дополнительной либо повторной экспертизы.

Заключение экспертизы в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ является одним из доказательств, которое должно быть оценено судом в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Указанное экспертное заключение в полной мере отвечает требованиям ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", является мотивированным, неясностей и разночтений не содержит.

Ввиду того, что приведенные в экспертном заключении выводы являются исчерпывающими и каких-либо сомнений в их обоснованности не вызывают, ответчиками не оспорены, у суда не имеется оснований сомневаться в ее обоснованности.

В силу статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.

Конкретизируя закрепленную в статье 46 Конституции Российской Федерации гарантию на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, положения части 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливают, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно статье 150 ГК РФ деловая репутация является нематериальным благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренными.

Из пунктов 1 и 5 статьи 152 ГК РФ следует, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

При этом в силу п. 11 ст. 152 ГКРФ правила данной статьи применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Суд полагает, что сведения, изложенные в указанной выше публикации, объективно свидетельствует о том, что они относятся непосредственно к истцу в лице Управления МВД России по г. Краснодару поскольку формируют негативное мнение о неназванных сотрудниках, т.е. о деятельности, осуществляемой Управлением в целом, способны сформировать ложное представление о деятельности, повлиять на его репутацию.

Суд не может отнести высказывания ответчиков, как выражение их субъективного мнения, поскольку использованные в них фразы имеют утвердительное значение и наносят явный репутационный вред.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГг.), лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. Установление того, какие утверждения являются ключевыми, осуществляется судом при оценке сведений в целом.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что доказательств соответствия действительности опубликованных в выше обозначенной публикации сведений, ответчиками не представлено, указанные сведения являются не соответствующими действительности.

С учетом изложенного суд полагает установленным и доказанным факт распространения ответчиками при указанных в иске обстоятельствах сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца в лице Управления МВД России по г. Краснодару. Доказательств обратного ответчиками, в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ, суду не предоставлено.

Таким образом, опубликованные сведения порочат и умаляют честь и достоинство, деловую репутацию Управления МВД России по г. Краснодару, негативно характеризуют служебную деятельность сотрудников полиции в целом, наносят существенный урон их престижу и авторитету, а также порочат деловую репутацию Управления МВД России по городу Краснодару, поскольку недостоверная информация негативно отражается на авторитете Управления в глазах общественности, формирует негативное общественное мнение, подрывает уровень доверия к Управлению МВД Росси по городу Краснодару, поскольку деловая репутация складывается из имиджа каждого сотрудника органа внутренних дел, а необоснованная и искаженная оценка деятельности полиции и ее сотрудников причиняет существенный вред нематериальным интересам Управления.

Учитывая, что оспариваемые истцом высказывания представляют собой бездоказательное, голословное утверждение, которое ставит под сомнение морально-этические и нравственные качества работников органов внутренних дел, данные высказывания наносят ущерб чести, достоинству, деловой репутации истца в лице Управления.

Поскольку в судебном заседании установлен факт распространения ответчиками информации, не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца, исковые требования к ответчикам в данной части подлежат удовлетворению.

Принимая во внимание, что не соответствующие действительности сведения были размещены в общем доступе в информационно — телекоммуникационной сети "Интернет", с учетом времени, необходимого для вступления решения суда в законную силу (1 месяц), суд полает обоснованным требования истца обязать ответчика ООО «Юга.ру» опровергнуть ранее размещенные сведения в течение 3 календарных дней с момента вступления суда в законную силу.

Исковые требования ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 подлежат отказу в удовлетворении как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5 к ООО «Юга.ру», ФИО1 о защите чести, достоинства и деловой репутации — отказать.

Исковые требования Управления МВД России по городу Краснодару к ООО «Юга.ру», ФИО1 о защите чести, достоинства и деловой репутации — удовлетворить.

Признать несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Управления МВД России по городу Краснодару сведения, размещенные в публикации на сайте Юга.ру под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (<данные изъяты>), а именно высказывания: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Багаева, вымогая взятку в 3 млн рублей», « сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней»,

Обязать ООО «Юга.ру» в срок не позднее трех дней с момента вступления в законную силу решения суда об удовлетворении исковых требований опровергнуть в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Юга.ру ранее размещенные им сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, путем публикации опровержения следующего содержания:

Опровержение:

«Информацию, изложенную в публикации под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (https<данные изъяты>), а именно: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Багаева, вымогая взятку в 3 млн рублей», « сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней» считать не соответствующей действительности».

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение месяца.

Председательствующий: