На побережье Анапы и Темрюкского района обрушится шторм с трехметровыми волнами
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение для жителей Анапы и Темрюкского района. Вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля на побережье ожидается значительное ухудшение погоды.
По данным Краснодарского центра мониторинга и прогнозирования ЧС, юго-западный ветер усилится до 20–25 м/c. Высота волн в акватории вечером может достигать 1,5–2,5 метра, а в ночные часы — 2,5–3,5 метра.
МЧС рекомендует жителям принимать личные меры самозащиты: при усилении ветра не выходить без необходимости на улицу, избегать нахождения вблизи деревьев и рекламных конструкций, не укрываться под одиночно стоящими деревьями. Рыбакам, судоводителям и отдыхающим на побережье следует воздержаться от выхода в море и нахождения у кромки воды.
Напомним, побережье Анапы и Темрюкского района регулярно подвергается штормовым ударам. В январе 2026 года Юга.ру сообщали о штормовом предупреждении с четырехметровыми волнами для этого же района. А в феврале циклон «Валли» с порывами ветра до 32 м/с обрушился на черноморское побережье — после того шторма на пляжах Анапы и Темрюкского района снова обнаружили фрагменты мазута, поднятые со дна. Cпасатели и волонтеры тогда чистили пляжи от нефтепродуктов.
Как писали Юга.ру, метеоролог рассказал, какой будет погода в Краснодарском крае на майские праздники.