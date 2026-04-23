На побережье Анапы и Темрюкского района обрушится шторм с трехметровыми волнами

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение для жителей Анапы и Темрюкского района. Вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля на побережье ожидается значительное ухудшение погоды.

По данным Краснодарского центра мониторинга и прогнозирования ЧС, юго-западный ветер усилится до 20–25 м/c. Высота волн в акватории вечером может достигать 1,5–2,5 метра, а в ночные часы — 2,5–3,5 метра.

МЧС рекомендует жителям принимать личные меры самозащиты: при усилении ветра не выходить без необходимости на улицу, избегать нахождения вблизи деревьев и рекламных конструкций, не укрываться под одиночно стоящими деревьями. Рыбакам, судоводителям и отдыхающим на побережье следует воздержаться от выхода в море и нахождения у кромки воды.