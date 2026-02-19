На Черноморское побережье обрушился циклон «Валли». Собрали кадры непогоды

В Анапе и Сочи шторм смыл пляжную инфраструктуру, а в Абхазии — ж/д пути

19 февраля Черноморское побережье Краснодарского края накрыл циклон «Валли» с сильным ветром до 32 м/с. Шторм разгулялся во многих курортных городах и успел нанести вред инфраструктуре. Местные жители поделились в соцсетях кадрами стихии. По данным новостного портала «Город», на центральном пляже Анапы волны начали смывать защитный вал, который возводили для сдерживания возможных выбросов мазута. Под угрозой разрушения оказались и пляжные конструкции. Жители рассказали, что стихия уже начала ломать пирс.

«Приняты дополнительные превентивные меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Коммунальные предприятия работают в круглосуточном режиме. Увеличено количество аварийных бригад, готовых оперативно реагировать на требующие вмешательства ситуации», — отметила она.

Мэр курорта Светлана Маслова сообщила в своем телеграм-канале, что непогода продлится до конца суток 20 февраля. Все службы перевели в режим повышенной готовности.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что сильные волны на курорте будут до конца суток 19 февраля. В порту — тягун. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах выше 500 метров сохраняется лавиноопасность. Ночью и утром 20 февраля в предгорьях на дорогах ожидается гололед.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендуют не ходить на набережные.

Кадры шторма от горожан: