Социолог и юрист Саида Сиражудинова завершила исследование «Домашнее насилие на Северном Кавказе», основанное на судебной практике и информации из интернета за 2022-2023 годы

«К сожалению, для Северного Кавказа домашнее насилие стало почти визитной карточкой, наиболее популярной новостью в СМИ, постоянной частью независимых отчетов, обсуждаемых в международных организациях, а для многих — маркером инаковости и нецивилизованности, подчеркивание которых сформировалось и сохранилось с момента колонизации региона. У части исследователей и СМИ нет желания разбираться в сути проблемы, а ориенталистское отношение к теме вызывает в регионе отторжение», — написано в резюме исследования.

29 декабря сайт «Кавказский узел»* опубликовал исследование «Домашнее насилие на Северном Кавказе», проведенное в 2022-2023 годах. Автор работы — социолог, юрист, кандидат политических наук и президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова.

Интервью с Саидой Сиражудиновой о «женском обрезании» на Кавказе:

Работа основана на анализе судебной практики и мониторинге ситуации в регионе по новостным сайтам, соцсетям и беседам с пострадавшими.

Ситуация отличается по республикам, поэтому тезисные описания проблемы в Чечне, Дагестане и Ингушетии вынесены в отдельные главы. Также отдельные блоки посвящены разным темам: «убийства чести», насилие в семье, убийства женщин, убийства мужчин, насилие над детьми.

В ходе исследования было прочитано несколько сотен тысяч приговоров и проанализировано несколько тысяч приговоров по уголовным делам, связанным с насилием и причинением физического вреда человеку (преступления против личности).

Сиражудинова отдельно отметила сложность поиска из-за многочисленных и систематических проблем с доступностью информации: далеко не все суды публикуют приговоры на сайтах, а значительная часть опубликованных приговоров скрыта.

«Доступность приговоров дала бы возможность анализировать ситуацию, подкрепляя выводы фактами и доказательствами, сигнализировать о проблемах. Это невыгодно тем, кто предпочитает замалчивать правду и искажать реальность», — заключила Сиражудинова.