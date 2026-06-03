Спасти нельзя отпустить. В Краснодаре пройдет лекция о женских архетипах в кино

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Барби» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»
    Кадр из трейлера к фильму «Барби» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»

В Краснодаре состоится разбор фильмов «Убить Билла», «Кинг Конг», «Барби» и других (18+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 6 июня лекцию «Спасти нельзя отпустить: женские архетипы в кино». На примерах «Убить Билла», «Кинг Конг», «Барби» и других фильмов участники обсудят, какие роли заставляют зрителя сочувствовать, восхищаться или бояться.

Программа:

  • Как кино формирует образы женщин — от героинь‑спасительниц до фатальных обольстительниц?
  • Почему одни вызывают сочувствие, а другие — страх?
  • Как режиссеры играют с архетипами и зрительским ожиданием?

Диалоги, детали, психологизм:

Слушатели покадрово разберут кино, чтобы погрузиться в психологию персонажей, символику и культурные коды и понять — что стоит за женскими ролями на экране.

Мероприятие состоится 6 мая в 18:00. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 июня пройдет интерактивная лекция «История современного танца».

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