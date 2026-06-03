Спасти нельзя отпустить. В Краснодаре пройдет лекция о женских архетипах в кино

В Краснодаре состоится разбор фильмов «Убить Билла», «Кинг Конг», «Барби» и других (18+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 6 июня лекцию «Спасти нельзя отпустить: женские архетипы в кино». На примерах «Убить Билла», «Кинг Конг», «Барби» и других фильмов участники обсудят, какие роли заставляют зрителя сочувствовать, восхищаться или бояться.

Слушатели покадрово разберут кино, чтобы погрузиться в психологию персонажей, символику и культурные коды и понять — что стоит за женскими ролями на экране.

Мероприятие состоится 6 мая в 18:00. Подробности можно уточнить у организаторов.