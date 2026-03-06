Бизнесмены Кубани попросили поднять порог НДС до 30 млн рублей и снизить ставку до 3%

5 марта председатель общественной организации «Опоры России» Даниэль Башмаков сообщил «Бизнес ФМ Краснодар», что на этой неделе в Краснодаре прошло совещание по поддержке бизнеса в условиях ужесточения налогового законодательства. Предприниматели предложили вице-губернатору региона поднять порог НДС до 30 млн рублей и снизить ставку до 3%. Представители сообщества считают, что такие меры помогут малому бизнесу, а нынешние правила приведут к массовым банкротствам.

По словам Даниэля Башмакова, была создана рабочая группа для оценки состояния микробизнеса.

2 марта пресс-служба Минфина сообщила, что в ведомстве предложили до конца года освободить от НДС малый и средний бизнес в общепите. Льгота заработает с апреля. Однако Башмаков оценивает ее скептически:

«Это не спасательный круг, а надувной круг, который к тому же спускает. Мол, барахтайтесь до конца года. Это чуть-чуть облегчит жизнь, но кардинально проблему не решит».



Предприниматели надеются, что рабочие группы и мониторинг помогут донести до властей реальную ситуацию и добиться изменений.

Отметим, что с прошлого года предприниматели в общепите на УСН с доходом от 60 млн рублей стали платить НДС. С этого года порог снизили втрое — до 20 млн рублей. Это вызвало проблемы у заведений.

По данным СМИ, на сегодня в Краснодарском крае работают более 320 тыс. субъектов малого предпринимательства, и значительная часть из них — на УСН или патенте.