«Платеж недоступен». В России перестала работать оплата Apple ID с мобильного телефона

Вся Россия

Распечатать

  © Фото kuprevich, freepik.com
Российские операторы ограничили возможность пополнения Apple ID через мобильные телефоны

1 апреля СМИ сообщили, что в России приостановили возможность пополнения Apple ID через счета мобильных телефонов. Проблемы с оплатой подписок возникли у абонентов нескольких российских операторов.

«Мобильный платеж временно недоступен. Повторите попытку позже», — сказано в уведомлении при попытке сделать это.

Пополнение баланса Apple ID необходимо для оплаты подписок на iCloud+, Apple Music и Apple TV, а также для покупки приложений в App Store, контента в iTunes Store и других сервисов.

Напомним, что Минцифры поручило операторам «четверки» запретить абонентам пополнять баланс Apple ID с мобильных телефонов с 1 апреля. Эта мера направлена на затруднение оплаты VPN-сервисов и зарубежных платформ.

Отметим, что 1 апреля в России запланирована тотальная блокировка Telegram. 31 марта мессенджер предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки.

Как писали Юга.ру, 31 марта в Ростове-на-Дону тестировали «белый список» на домашнем интернете. Один из крупных провайдеров опроверг информацию.

Деньги Интернет политика Технологии

Новости

Лента новостей

3 апреля, 16:15
