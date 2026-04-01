«Платеж недоступен». В России перестала работать оплата Apple ID с мобильного телефона

1 апреля СМИ сообщили, что в России приостановили возможность пополнения Apple ID через счета мобильных телефонов. Проблемы с оплатой подписок возникли у абонентов нескольких российских операторов. «Мобильный платеж временно недоступен. Повторите попытку позже», — сказано в уведомлении при попытке сделать это.

Пополнение баланса Apple ID необходимо для оплаты подписок на iCloud+, Apple Music и Apple TV, а также для покупки приложений в App Store, контента в iTunes Store и других сервисов.



Напомним, что Минцифры поручило операторам «четверки» запретить абонентам пополнять баланс Apple ID с мобильных телефонов с 1 апреля. Эта мера направлена на затруднение оплаты VPN-сервисов и зарубежных платформ.



Отметим, что 1 апреля в России запланирована тотальная блокировка Telegram. 31 марта мессенджер предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки.