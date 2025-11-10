Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей. Собрали комментарии

Стоимость реконструкции Краснодарского цирка снова изменилась. Жители предлагают потратить эти средства на городскую инфраструктуру

Предыстория: В начале ноября стало известно, что стоимость реконструкции Краснодарского цирка увеличилась больше чем в четыре раза — до 7,3 млрд рублей. Изначально власти планировали потратить 1,7 млрд рублей.

В депстрое Кубани уточнили, что окончательную стоимость работ установят после первого этапа госэкспертизы.

7 ноября в департаменте строительства Краснодарского края сообщили 93.RU, что реконструкция цирка, согласно заключению госэкспертизы, составит 4,2 млрд рублей. Работы планируют начать в 2027 году.

Жители Краснодара стали обсуждать в соцсетях целесообразность благоустройства «многострадального» цирка. Вместо него горожане предлагают построить новые детсады, школы, больницы, трамвайные линии или скверы.

Сохранят мозаику и высадят деревья:

Собрали комментарии пользователей:

  • «Лыжный трамплин в Сочи горах к Олимпиаде стоил столько же».
  • «Новенький ЖК обойдется налогоплательщикам бесплатно, например. А третья очередь галереи еще и организует досуг».
  • «Лучше на 4,2 млрд построить нормальную современную больницу скорой помощи, либо современный онкоцентр».
  • «Новые трамвайные линии гораздо нужнее городу и горожанам».
  • «Снесите цирк, вместо него сделайте сквер, озеленение».

Напомним, что в мае 2025 года сроки реконструкции Краснодарского цирка снова сорвали, даже не начав основные работы. Теперь строительство обещают завершить в 2029 году, хотя ранее речь шла о 2026-м. Согласно проекту, основную часть здания цирка снесут, а на том же месте построят новый объект. 

Краснодарский цирк возвели в 1970 году. В 2013 году здание передали в собственность властям региона, и с этого момента его так не отреставрировали.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начался ремонт Сенного рынка. В пабликах новый дизайн здания уже сравнили со стадионом Галицкого.

