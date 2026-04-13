Под Анапой заработает стационар для экстренной помощи дельфинам

Центр «Дельфа» откроет госпиталь для китообразных в поселке Супсех в начале июня

13 апреля директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила ТАСС, что в начале июня в поселке Супсех под Анапой откроется стационар для оказания экстренной помощи китообразным. Его построили на добровольческие взносы. «Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях — это, конечно, всегда тяжело, и для дельфина, и для человека. Полноценную помощь в такой ситуации оказать сложно. Год назад мы приняли решение построить стационар», — рассказала она.

По словам директора «Дельфы», госпиталь будет рассчитан на нескольких животных. Внутри оборудован крытый бассейн 10×6 метров глубиной 2 метра, система очистки воды без хлора, гидравлическая платформа для перемещения крупных особей, кормокухня и помещения для персонала.

Белей отметила, что стационар возводят рядом с центром реабилитации средиземноморских черепах имени Никольского.