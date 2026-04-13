Под Анапой заработает стационар для экстренной помощи дельфинам

Краснодарский край

  © Фото Николая Ильина, Юга.ру
Центр «Дельфа» откроет госпиталь для китообразных в поселке Супсех в начале июня

13 апреля директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила ТАСС, что в начале июня в поселке Супсех под Анапой откроется стационар для оказания экстренной помощи китообразным. Его построили на добровольческие взносы.

«Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях — это, конечно, всегда тяжело, и для дельфина, и для человека. Полноценную помощь в такой ситуации оказать сложно. Год назад мы приняли решение построить стационар», — рассказала она.

Более 130 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края с начала марта:

По словам директора «Дельфы», госпиталь будет рассчитан на нескольких животных. Внутри оборудован крытый бассейн 10×6 метров глубиной 2 метра, система очистки воды без хлора, гидравлическая платформа для перемещения крупных особей, кормокухня и помещения для персонала.

Белей отметила, что стационар возводят рядом с центром реабилитации средиземноморских черепах имени Никольского.

В Черном и Азовском морях водятся три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Первая занесена в Красную книгу РФ и находится под угрозой критического исчезновения, требующего экстренных мер по ее защите.

Напомним, что о строительстве госпиталя для китообразных стало известно в январе 2025 года. Возводить его начали в марте прошлого года.

Ранее Юга.ру писали, почему в Черном море погибают китообразные и кто на Кубани пытается их спасти.

В Дагестане лавина накрыла несколько домов. Под завалами ищут женщину и ребенка
Сыро и прохладно. В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей
Краснодарский «Один театр» покажет свою версию «Гамлета». Что известно о спектакле?
Более 130 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края с начала марта. В чем причины?
Пятно нефтепродуктов движется к берегу Анапы. Произошли первые выбросы, на пляжах нашли 300 птиц в мазуте

