Под Анапой заработает стационар для экстренной помощи дельфинам
Центр «Дельфа» откроет госпиталь для китообразных в поселке Супсех в начале июня
13 апреля директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила ТАСС, что в начале июня в поселке Супсех под Анапой откроется стационар для оказания экстренной помощи китообразным. Его построили на добровольческие взносы.
«Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях — это, конечно, всегда тяжело, и для дельфина, и для человека. Полноценную помощь в такой ситуации оказать сложно. Год назад мы приняли решение построить стационар», — рассказала она.
Более 130 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края с начала марта.
По словам директора «Дельфы», госпиталь будет рассчитан на нескольких животных. Внутри оборудован крытый бассейн 10×6 метров глубиной 2 метра, система очистки воды без хлора, гидравлическая платформа для перемещения крупных особей, кормокухня и помещения для персонала.
Белей отметила, что стационар возводят рядом с центром реабилитации средиземноморских черепах имени Никольского.
В Черном и Азовском морях водятся три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Первая занесена в Красную книгу РФ и находится под угрозой критического исчезновения, требующего экстренных мер по ее защите.
Напомним, что о строительстве госпиталя для китообразных стало известно в январе 2025 года. Возводить его начали в марте прошлого года.
