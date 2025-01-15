В Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов
В Анапе или Новороссийске может появиться экстренный стационар для дельфинов
14 января центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что планирует организовать экстренный госпиталь для черноморских китообразных. Для этого волонтеры ищут земельный участок в районе Анапы или Новороссийска.
«Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения», — рассказали в «Дельфе».
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Для создания госпиталя необходимо пять-семь соток земли или складское помещение от 500 кв. метров (высота потолков от 5 метров) не очень далеко от береговой линии. Обязательно наличие электричества, воды и водоотведения.
На этом участке будут располагаться два крытых бассейна с системами фильтрации, лаборатория, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудование, снаряжение, медикаменты.
В центре «Дельфа» рассмотрят любые варианты — аренда с последующей возможностью выкупа, сразу покупка участка или даже безвозмездное предоставление земли.
Как писали Юга.ру, центр «Дельфа» приглашает краснодарцев на лекцию «Знакомство с китообразными Черного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов».
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