В Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов

В Анапе или Новороссийске может появиться экстренный стационар для дельфинов

14 января центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что планирует организовать экстренный госпиталь для черноморских китообразных. Для этого волонтеры ищут земельный участок в районе Анапы или Новороссийска. «Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения», — рассказали в «Дельфе».

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Для создания госпиталя необходимо пять-семь соток земли или складское помещение от 500 кв. метров (высота потолков от 5 метров) не очень далеко от береговой линии. Обязательно наличие электричества, воды и водоотведения. На этом участке будут располагаться два крытых бассейна с системами фильтрации, лаборатория, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудование, снаряжение, медикаменты. В центре «Дельфа» рассмотрят любые варианты — аренда с последующей возможностью выкупа, сразу покупка участка или даже безвозмездное предоставление земли.