В Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Delfacenter
    © Скриншот фото из телеграм-канала Delfacenter

В Анапе или Новороссийске может появиться экстренный стационар для дельфинов

14 января центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что планирует организовать экстренный госпиталь для черноморских китообразных. Для этого волонтеры ищут земельный участок в районе Анапы или Новороссийска.

«Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения», — рассказали в «Дельфе».

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Для создания госпиталя необходимо пять-семь соток земли или складское помещение от 500 кв. метров (высота потолков от 5 метров) не очень далеко от береговой линии. Обязательно наличие электричества, воды и водоотведения.

На этом участке будут располагаться два крытых бассейна с системами фильтрации, лаборатория, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудование, снаряжение, медикаменты.

В центре «Дельфа» рассмотрят любые варианты — аренда с последующей возможностью выкупа, сразу покупка участка или даже безвозмездное предоставление земли.

Как писали Юга.ру, центр «Дельфа» приглашает краснодарцев на лекцию «Знакомство с китообразными Черного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов».

Анапа Волонтеры Нефть Новороссийск Разлив нефти Черное море Экология

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