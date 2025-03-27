В Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов
В Анапе появится экстренный стационар для дельфинов
Предыстория. В январе стало известно, что центр спасения дельфинов «Дельфа» планирует организовать экстренный госпиталь для черноморских китообразных. Для этого волонтеры искали земельный участок в районе Анапы или Новороссийска.
26 марта центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, в Анапе началось строительство экстренного стационара для спасения выбросившихся дельфинов. Туда можно будет привезти больного китообразного для полной диагностики и лечения.
Как рассказали в «Дельфе», на объявление откликнулось много неравнодушных людей, которые предлагали свои участки под стационар даже безвозмездно. В итоге госпиталь для дельфинов появится на территории центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции для средиземноморских черепах Никольского.
Берег умирающих дельфинов:
«Такое объединение и сотрудничество на самом деле не случайно: и дельфины, и черепахи — это одни из самых узнаваемых, популярных и в то же время уязвимых животных, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в помощи человека», — заявили в центре «Дельфа».
Стационар будет состоять из крытого бассейна размером 10х6х2 метров с системой водоподготовки, а также помещения для лаборатории и хранения снаряжения и медицинского оборудования.
«Очень верим, что стационар поможет увеличить шансы больных дельфинов на спасение и станет лишь началом для весомого прогресса в вопросах сохранения китообразных Черного моря», — добавили в «Дельфе».
Как писали Юга.ру, Анапа вошла в список городов РФ с самым грязным воздухом.