В Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов

Краснодарский край

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  • Дельфин © Фото wirestock, сайт freepik.com
    Дельфин © Фото wirestock, сайт freepik.com

В Анапе появится экстренный стационар для дельфинов

Предыстория. В январе стало известно, что центр спасения дельфинов «Дельфа» планирует организовать экстренный госпиталь для черноморских китообразных. Для этого волонтеры искали земельный участок в районе Анапы или Новороссийска.

26 марта центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, в Анапе началось строительство экстренного стационара для спасения выбросившихся дельфинов. Туда можно будет привезти больного китообразного для полной диагностики и лечения.

Как рассказали в «Дельфе», на объявление откликнулось много неравнодушных людей, которые предлагали свои участки под стационар даже безвозмездно. В итоге госпиталь для дельфинов появится на территории центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции для средиземноморских черепах Никольского.

Берег умирающих дельфинов:

«Такое объединение и сотрудничество на самом деле не случайно: и дельфины, и черепахи — это одни из самых узнаваемых, популярных и в то же время уязвимых животных, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в помощи человека», — заявили в центре «Дельфа».

Стационар будет состоять из крытого бассейна размером 10х6х2 метров с системой водоподготовки, а также помещения для лаборатории и хранения снаряжения и медицинского оборудования.

«Очень верим, что стационар поможет увеличить шансы больных дельфинов на спасение и станет лишь началом для весомого прогресса в вопросах сохранения китообразных Черного моря», — добавили в «Дельфе».

Как писали Юга.ру, Анапа вошла в список городов РФ с самым грязным воздухом.

Анапа Волонтеры Животные Строительство Черное море Экология

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В Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов
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