В Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов

Предыстория. В январе стало известно, что центр спасения дельфинов «Дельфа» планирует организовать экстренный госпиталь для черноморских китообразных. Для этого волонтеры искали земельный участок в районе Анапы или Новороссийска.

26 марта центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, в Анапе началось строительство экстренного стационара для спасения выбросившихся дельфинов. Туда можно будет привезти больного китообразного для полной диагностики и лечения.

Как рассказали в «Дельфе», на объявление откликнулось много неравнодушных людей, которые предлагали свои участки под стационар даже безвозмездно. В итоге госпиталь для дельфинов появится на территории центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции для средиземноморских черепах Никольского.