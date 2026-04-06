БПЛА вновь атаковали КТК в Новороссийске. Поврежден нефтяной трубопровод, причал и резервуары
Российские военные заявили о повреждении трубопровода и пожаре на резервуарах в Новороссийске
6 апреля Министерство обороны России сделало официальное заявление о ночной атаке на Новороссийск. По данным ведомства, БПЛА повредили объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).
В результате ударов БПЛА были повреждены:
- трубопровод выносного причального устройства — элемент инфраструктуры, через который нефть загружается на танкеры;
- сливо-наливной причал, где происходит перевалка нефтепродуктов с трубопроводного транспорта на морские суда.
Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.
Напомним, от атаки БПЛА в Новороссийске пострадали десять человек. В Геленджике временно не работает детский сад в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки.
Как писали Юга.ру, в ночь с 29 на 30 марта Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили несколько квартир в жилом доме в Прикубанском округе.