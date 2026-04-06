БПЛА вновь атаковали КТК в Новороссийске. Поврежден нефтяной трубопровод, причал и резервуары

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
Российские военные заявили о повреждении трубопровода и пожаре на резервуарах в Новороссийске

6 апреля Министерство обороны России сделало официальное заявление о ночной атаке на Новороссийск. По данным ведомства, БПЛА повредили объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). 

В результате ударов БПЛА были повреждены:

  • трубопровод выносного причального устройства — элемент инфраструктуры, через который нефть загружается на танкеры;
  • сливо-наливной причал, где происходит перевалка нефтепродуктов с трубопроводного транспорта на морские суда.

Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Напомним, от атаки БПЛА в Новороссийске пострадали десять человек. В Геленджике временно не работает детский сад в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки.

Как писали Юга.ру, в ночь с 29 на 30 марта Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили несколько квартир в жилом доме в Прикубанском округе.

В Краснодаре пройдет читка поэмы о космонавтах, которые не покидали планету
6 апреля в Краснодарском крае отсутствует мобильный интернет
В Краснодарском крае спрос на психотропные препараты вырос на 12,5%
В Дагестане волонтеры, спасающие людей от наводнения, жалуются на отсутствие связи и мобильного интернета
В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард. Делимся фото выставки

Пассажиры спали в терминалах на полу
В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются больше 100 рейсов
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

