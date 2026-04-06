БПЛА вновь атаковали КТК в Новороссийске. Поврежден нефтяной трубопровод, причал и резервуары

Российские военные заявили о повреждении трубопровода и пожаре на резервуарах в Новороссийске

6 апреля Министерство обороны России сделало официальное заявление о ночной атаке на Новороссийск. По данным ведомства, БПЛА повредили объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). В результате ударов БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства — элемент инфраструктуры, через который нефть загружается на танкеры;

сливо-наливной причал, где происходит перевалка нефтепродуктов с трубопроводного транспорта на морские суда.

Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Напомним, от атаки БПЛА в Новороссийске пострадали десять человек. В Геленджике временно не работает детский сад в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки.