В Новороссийске количество пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до 10. В Геленджике закрыли детский сад

Предыстория. В ночь на 6 апреля Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Губернатор Кондратьев сообщил, что предварительно пострадали восемь человек. Однако позже число раненых увеличилось.

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших от атаки БПЛА в Новороссийске увеличилось до десяти. Утром в медучреждения обратились еще два человека.