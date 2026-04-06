В Новороссийске количество пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до 10. В Геленджике закрыли детский сад

Краснодарский край

  © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Фрагменты БПЛА упали в Новороссийске и Геленджике

Предыстория. В ночь на 6 апреля Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Губернатор Кондратьев сообщил, что предварительно пострадали восемь человек. Однако позже число раненых увеличилось.

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших от атаки БПЛА в Новороссийске увеличилось до десяти. Утром в медучреждения обратились еще два человека.

В Геленджике после ночной атаки беспилотников временно не работает детский сад в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки.

Как сообщил глава города Алексей Богодистов, детский сад не будет работать неделю. 120 детей распределят в близлежащие воспитательные учреждения Северного микрорайона.

В Голубой Бухте также пострадали некоторые дома — выбиты стекла, повреждена кровля, повело рамы дверей. Есть повреждения автомобилей.

Как писали Юга.ру, гастро-музыкальный фестиваль в Краснодаре перенесли с апреля на сентябрь «по соображениям безопасности».

