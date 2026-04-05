Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС

По сообщению ТАСС, днем 5 апреля БПЛА атаковал сухогруз в Азовском море, вследствие чего судно затонуло и есть погибшие

Глава Херсонской области Владимир Сальдо днем 5 апреля заявил в своем канале в мессенджере МАХ, что в Азовском море затонул сухогруз.

«Потерпело крушение судно типа «Волго-Балт», следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области. На берегу обнаружены девять членов экипажа, граждане РФ. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб», — написал Сальдо.

ТАСС вскоре добавило подробностей.

«Лодка-сухогруз <...> находилась в 300 милях к северу от Керчи. В результате атаки БПЛА на месте погибло два человека <...> Остальные девять человек эвакуировались в лодку-капсулу, которую прибило к берегу селу Счастливцево. В лодке из девяти человек эвакуированных находился один погибший», — это, согласно утверждению ТАСС, им «рассказали в оперативных службах».

Стоит отметить, что в 300 милях (483 км) к северу от Керчи находится город Харьков, расположенный глубоко на континенте. А до наиболее удаленных от Керчи точек Азовского моря — Таганрога и Азова — около 250 км (155 миль) на северо-восток.

ДОПОЛНЕНО: В международную систему отслеживания судоходства Marine Traffic последнее сообщение с судна «Волго-Балт-138», следовавшего под российским флагом из Азова в Порт-Кавказ, поступило еще 2 апреля. Где судно находилось с тех пор и до момента атаки, на данный момент неизвестно.