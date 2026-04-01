СМИ сообщили, что из-за наводнения Дагестан теряет туристов. Власти назвали это фейком

Дагестан

  © Скриншот из телеграм-канала «Mash» https://t.me/mash/73084
Узнали, что пишут о туристическом потоке в Дагестане после новостей о наводнении и грязных пляжах

31 марта телеграм-канал Mash сообщил, что туристический сезон в Дагестане оказался под угрозой срыва после наводнения. Спрос на отдых в регионе снизился на 35% по сравнению с летом 2025 года.

По данным Mash, туроператоры не могут продать путевки даже на самые популярные маршруты, такие как Сулакский каньон, Чиркейская и Гунибская ГЭС, а также в древний аул-призрак Гамсутль. Низкий интерес путешественников к региону объясняется мусором, оказавшимся на берегу Каспийского моря — в воду смыло более трех тонн отходов.

Также в Избербаше и Дербенте затопило частные базы отдыха и отели. На восстановление размытых парковок при отелях необходимо больше 5 млн рублей. Однако у владельцев нет средств для устранения последствий стихии. Уточняется, что в Дагестане закрыли 70% пляжей из-за трупов тюленей и птиц на побережье.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что после ЧС ситуация в республике быстро стабилизируется, а туристическая инфраструктура работает в штатном режиме. Туры почти не отменяли, и отдыхающие активно бронируют поездки в Дагестан на весну и лето.

«Аннуляции были единичными — всего шесть заявок на 29–30 марта, причем только по размещению на окраинах Махачкалы. Дербент, например, не пострадал вовсе, и отмен по нему не было», — рассказали в АТОР.

1 апреля министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов в интервью ТАСС опроверг информацию о снижении турпотока в Дагестане. По его словам, регион готов к приему гостей.

«На фоне распространяемых в ряде СМИ сообщений о якобы «срыве» туристического сезона в Республике Дагестан Министерство по туризму и НХП РД призывает опираться на проверенные факты и официальные данные, а не на эмоциональные оценки и громкие формулировки. На сегодня в республике в полном объеме восстановлена работа всех основных экскурсионных программ», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что в ночь на 28 марта в Дагестане произошло сильнейшее наводнение за 100 лет — под воду ушли целые села, погибли домашние животные. Специалисты эвакуировали тысячи жителей региона. 

Как писали Юга.ру, в Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы.

