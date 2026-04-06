В Новороссийске от атаки БПЛА пострадали восемь человек
Собрали, что известно о ночной атаке на Новороссийск
6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Под удар попали сразу несколько городов и районов.
В Новороссийске пострадали восемь человек. Среди них — двое детей, которые находились в частном доме, а также один взрослый. Еще трое пострадавших — жители многоквартирного дома.
Кроме того, двое человек получили ранения на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Всех пострадавших доставили в больницы.
Что касается разрушений, то повреждены шесть многоквартирных домов и два частных. Также обломки сбитых беспилотников нашли на территории нескольких промышленных предприятий. Специалисты обследуют места падения фрагментов БПЛА.
На базе школы № 29 открыли пункт временного размещения.
Как писали Юга.ру, 30 марта в Краснодаре от атаки БПЛА пострадали три человека, двое из них — дети.