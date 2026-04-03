У россиян перестали работать банковские приложения. Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
Пользователи сообщают о крупном сбое в работе банковских приложений
3 апреля жители России сообщили, что у них перестали работать банковские приложения. Сбои наблюдаются с утра.
По данным сервиса Сбой.рф, за последние три часа поступило 1853 жалоб на работу Сбера. У пользователей не получается оплатить покупки ни картами, ни через QR-код, ни по Bluetooth. Попытки завершаются сообщениями об ошибках.
«Платеж недоступен»:
Также сбоят приложения ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка, СБП, Газпромбанка, Совкомбанка. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской и Свердловской областей.
В Краснодарском крае на сайт Downdetector люди жалуются на отсуствие интернета и невозможность зайти в бансковские приложения. Приводим некоторые комментарии:
- «Не работает оплата Сбера».
- «Мне нужно кредит платить, а я не могу зайти в банк».
- «Три дня нет интернета! Дайте инет! Нужно оплатить коммуналку, кредит!»
- «Как оплатить кредит?! Лежу с температурой».
- «Нет интернета с 31 марта! Невозможно даже в Сбер войти».
- «Нет мобильного интернета уже три дня, платежи просрочены».
Как писали Юга.ру, власти Краснодара отказались запускать общественный Wi-Fi.