У россиян перестали работать банковские приложения. Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги

3 апреля жители России сообщили, что у них перестали работать банковские приложения. Сбои наблюдаются с утра.

По данным сервиса Сбой.рф, за последние три часа поступило 1853 жалоб на работу Сбера. У пользователей не получается оплатить покупки ни картами, ни через QR-код, ни по Bluetooth. Попытки завершаются сообщениями об ошибках.