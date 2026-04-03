У россиян перестали работать банковские приложения. Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
Пользователи сообщают о крупном сбое в работе банковских приложений

3 апреля жители России сообщили, что у них перестали работать банковские приложения. Сбои наблюдаются с утра.

По данным сервиса Сбой.рф, за последние три часа поступило 1853 жалоб на работу Сбера. У пользователей не получается оплатить покупки ни картами, ни через QR-код, ни по Bluetooth. Попытки завершаются сообщениями об ошибках.

«Платеж недоступен»:

Также сбоят приложения ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка, СБП, Газпромбанка, Совкомбанка. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской и Свердловской областей.  

В Краснодарском крае на сайт Downdetector люди жалуются на отсуствие интернета и невозможность зайти в бансковские приложения. Приводим некоторые комментарии:

  • «Не работает оплата Сбера».
  • «Мне нужно кредит платить, а я не могу зайти в банк».
  • «Три дня нет интернета! Дайте инет! Нужно оплатить коммуналку, кредит!»
  • «Как оплатить кредит?! Лежу с температурой».
  • «Нет интернета с 31 марта! Невозможно даже в Сбер войти».
  • «Нет мобильного интернета уже три дня, платежи просрочены». 
  • © Скриншот с сайта Сбой.рф
Как писали Юга.ру, власти Краснодара отказались запускать общественный Wi-Fi.

Альфа-Банк Банки ВТБ Интернет Мобильная связь Сбербанк Связь

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте