В Новороссийске появились мозаики с птицами. Художница хочет украсить ими несколько городских зданий

1 апреля телеграм-канал «Птицы тоже люди» сообщил, что на стену одного из зданий Новороссийска наклеили мозаичных птиц. Акцию приурочили ко Всемирному дню птиц, который отмечают уже более ста лет.

Фигурки из мозаики создала художница София Легостаева совместно с жителями Новороссийска. Ранее она запустила арт-проект с мастер-классами по созданию стаи мозаичных птиц. Принять участие могли все желающие. Созданные работы решили показать всему городу.

«Спасибо каждому, кто вложил в этот проект частичку себя: тем, кто создавал птиц, и тем, кто сегодня помогал с монтажом. Благодаря вашей энергии, труду и сплоченности все получилось! Теперь эти птицы будут радовать глаз и вдохновлять других на творчество», — добавила художница.