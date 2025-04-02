В Новороссийске появились мозаики с птицами. Художница хочет украсить ими несколько городских зданий
На фасаде здания в центре Новороссийске разместили мозаики в виде птиц
1 апреля телеграм-канал «Птицы тоже люди» сообщил, что на стену одного из зданий Новороссийска наклеили мозаичных птиц. Акцию приурочили ко Всемирному дню птиц, который отмечают уже более ста лет.
Фигурки из мозаики создала художница София Легостаева совместно с жителями Новороссийска. Ранее она запустила арт-проект с мастер-классами по созданию стаи мозаичных птиц. Принять участие могли все желающие. Созданные работы решили показать всему городу.
«Спасибо каждому, кто вложил в этот проект частичку себя: тем, кто создавал птиц, и тем, кто сегодня помогал с монтажом. Благодаря вашей энергии, труду и сплоченности все получилось! Теперь эти птицы будут радовать глаз и вдохновлять других на творчество», — добавила художница.
В дальнейшем художница планирует создать новые мозаики с птицами и украсить ими несколько стен городских зданий. Мастер-классы по созданию арт-объектов будут проходить в школе «Крылья».
В Новороссийске появились мини-мозаики с мышами:
Напомним, в июне 2024 года София Легостаева создала необычные мозаики с мышатами. Она разместила их в парке имени Фрунзе. Жители стали называть художницу местным Бэнкси, а власти хотели предложить сотрудничество.
Как писали Юга.ру, в Туапсе на бетонном заборе нарисовали 320-метровую картину. Она находится вдоль улицы Гагарина, ведущей от центра города к главному пляжу.