В Новороссийске появились мини-мозаики с мышами. Местного Бэнкси ищут власти города

Краснодарский край

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  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea

Жители Новороссийска заметили в парке им. Фрунзе необычные мозаики с мышатами. Стрит-артист пока остается неизвестным

8 июня новороссийский фотограф опубликовал снимки мини-изображений с мышами. Неизвестный художник украсил мозаиками парк имени Фрунзе. 

12 июня главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила в своем телеграм-канале, что хочет встретиться с автором мозаик и готова предложить сотрудничество.

«Очень хочу познакомиться с автором. Если вы его знаете, помогите нам встретиться. Я думаю, что это творчество абсолютно точно должно развиваться в городе», — написала вице-мэр.

В комментариях подписчики предположили, что автором мозаик является местная художница София Легостаева.

  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea

Позже на улице Новороссийской Республики местные жители заметили стрит-арт с котиками — автор мини-изображений также неизвестен.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске волонтеры «ЛизаАлерт» создали рисунки животных. Вместе с граффити поисковики разместили полезную информацию и телефоны поискового отряда.

Искусство Новороссийск стрит-арт Художники

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В Новороссийске появились мини-мозаики с мышами. Местного Бэнкси ищут власти города
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