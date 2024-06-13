В Новороссийске появились мини-мозаики с мышами. Местного Бэнкси ищут власти города
Жители Новороссийска заметили в парке им. Фрунзе необычные мозаики с мышатами. Стрит-артист пока остается неизвестным
8 июня новороссийский фотограф опубликовал снимки мини-изображений с мышами. Неизвестный художник украсил мозаиками парк имени Фрунзе.
12 июня главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила в своем телеграм-канале, что хочет встретиться с автором мозаик и готова предложить сотрудничество.
«Очень хочу познакомиться с автором. Если вы его знаете, помогите нам встретиться. Я думаю, что это творчество абсолютно точно должно развиваться в городе», — написала вице-мэр.
В комментариях подписчики предположили, что автором мозаик является местная художница София Легостаева.
Позже на улице Новороссийской Республики местные жители заметили стрит-арт с котиками — автор мини-изображений также неизвестен.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске волонтеры «ЛизаАлерт» создали рисунки животных. Вместе с граффити поисковики разместили полезную информацию и телефоны поискового отряда.