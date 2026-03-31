Telegram предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки

Telegram уведомил пользователей о проблемах с оплатой в связи с возможной блокировкой мессенджера

Также мессенджер предложил пользователям скидку в 57% на двухлетнюю подписку и 40% на однолетнюю.

«Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium. В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля стало известно, что с 1 апреля в России планируют полностью заблокировать Telegram.

Первые блокировки в Telegram начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере. В ведомстве заявили, что этот сервис используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В октябре регулятор сообщил о «частичных ограничениях» приложения для противодействия преступникам.

В середине января зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не планируется. Однако 10 февраля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера. 17 марта «Коммерсант» заявил, что мессенджер Telegram заблокирован на 80% на территории России.

Также отдельные трудности с оплатой подписки могут возникнуть у владельцев iPhone. 30 марта издание РБК со ссылкой на Минцифры сообщило, что с 1 апреля владельцы iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Такое указание получили все основные операторы связи: МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2.

Такая функция необходима для подписки на платные приложения, оплаты игр, музыкальных сервисов, увеличенного облачного хранилища и других покупок внутри App Store. По словам собеседника издания из телеком-рынка, ограничение связано с необходимостью «препятствовать оплате VPN-сервисов».

Отметим, что компания Apple приостановила работу на российском рынке в 2022 году после начала СВО. Тогда перестала работать функция Apple Pay с российскими картами, позднее стало невозможно привязать к аккаунту карту платежной системы «Мир».

Оплатить подписки остается возможным с помощью подарочных карт. Ранее они продавались в физическом виде, но в марте 2022 года стали недоступны. Сейчас можно приобрести цифровые подарочные карты, но будут ли они работать с 1 апреля — неизвестно.