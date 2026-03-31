В Ростове-на-Дону тестируют «белый список» на домашнем интернете. Один из крупных провайдеров опроверг информацию

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что на домашнем интернете у них работают только сервисы из «белого списка»

31 марта издание «Код Дурова» сообщило, что в Ростове-на-Дону провайдеры тестируют «белый список» на домашнем интернете. Несколько жителей, подключенных к одному провайдеру, рассказали журналистам, что при подключении к Wi-Fi у них не работают многие сервисы.

«При использовании домашнего интернета у меня не работают Telegram и любые другие сайты, которые не входят в эти белые списки. Я попыталась включить VPN, но он не помогает: сайты просто не открываются, при этом наши российские сервисы работают», — объяснила одна из собеседниц.

По заявлению «Кода Дурова», на момент жалоб данный провайдер сообщал о технических проблемах и «массированных DDoS-атаках», приводящих к перебоям.