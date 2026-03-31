В Ростове-на-Дону тестируют «белый список» на домашнем интернете. Один из крупных провайдеров опроверг информацию
Жители Ростова-на-Дону сообщили, что на домашнем интернете у них работают только сервисы из «белого списка»
31 марта издание «Код Дурова» сообщило, что в Ростове-на-Дону провайдеры тестируют «белый список» на домашнем интернете. Несколько жителей, подключенных к одному провайдеру, рассказали журналистам, что при подключении к Wi-Fi у них не работают многие сервисы.
«При использовании домашнего интернета у меня не работают Telegram и любые другие сайты, которые не входят в эти белые списки. Я попыталась включить VPN, но он не помогает: сайты просто не открываются, при этом наши российские сервисы работают», — объяснила одна из собеседниц.
По заявлению «Кода Дурова», на момент жалоб данный провайдер сообщал о технических проблемах и «массированных DDoS-атаках», приводящих к перебоям.
«В Южном федеральном округе наблюдаются общие проблемы, связанные с внешним воздействием на магистральные каналы вышестоящего оператора связи. Возможны перебои в работе интернет-сервисов», — сообщил автоответчик провайдера.
В тот же день издание «Подъем» связалось с крупными российскими операторами для уточнения подробностей.
Компания «Ростелеком» опровергла тестирование «белого списка». Там заявили, что ограничения касаются только мобильного интернета во время объявления угрозы атаки БПЛА.
«Белый список» для мобильного интернета разработан, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами. Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся», — заявили в пресс-службе издания.
