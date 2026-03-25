Gloria Jeans собирается закрыть около 150 магазинов в России до конца года — СМИ
Компания Gloria Jeans планирует закрыть примерно четверть своих магазинов, так как они не достигли запланированного уровня выручки
25 марта один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости, знакомый с планами компании Gloria Jeans, сообщил «РБК», что в течение 2026 года ретейлер намерен закрыть около 150 своих магазинов в России. Это связано с тем, что торговые точки не вышли на запланированный уровень выручки.
Аналогичную информацию о закрытии 150—200 магазинов до конца года сообщил СМИ источник на рекламном рынке. Также два источника в торговых сетях рассказали, что в курсе планов Gloria Jeans приостановить работу части объектов в этом году, но о точном количестве не знают. Предположительно, компания прекратит аренду по мере истечения договоров с владельцами ТЦ, чтобы не выплачивать компенсацию за досрочное расторжение.
По данным одного из источников, в 2025 году сеть решила закрыть наименее прибыльные магазины после анализа своего портфеля. Согласно бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился РБК, в 2023 году у компании было 683 розничных магазина, а в конце 2025 года осталось 574. Источник «РБК» заявил, что в этом году темпы оптимизации ускорятся из-за ситуации на рынке.
Собеседник на рынке ретейла отметил, что Gloria Jeans закрывает свои торговые точки, но может запустить новые. При этом два источника уточнили, что темпы открытия новых магазинов Gloria Jeans снизились после того, как компания заняла площади брендов, ушедших из России. В конце 2022 года сеть разместилась на месте H&M, а весной 2023 года арендовала помещения бывшего шведского ретейлера в Москве. Также в 2023 году компания заняла площадь Uniqlo на Новом Арбате.
«РБК» направил запрос в Gloria Jeans, но изданию пока не удалось связаться с основателем компании Владимиром Мельниковым.
Официальным днем рождения компании считается 29 сентября 1988 года. В этот день Владимир Мельников открыл первый в СССР кооператив «Глория», начавший производить джинсы. Первый магазин компании открылся в 1991 году в Ростове-на-Дону.
К 1996 году у предприятия появились две швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. За следующие 13 лет магазины Gloria Jeans появились в большинстве регионов РФ.
Напомним, что в январе 2025 года основатель Gloria Jeans Владимир Мельников заявил о закрытии двух фабрик в Шахтах и Новошахтинске. Он пояснил решение так: «Одни уходят на СВО, а другие — шить одежду с большими заказами и большей зарплатой». В феврале 2025-го стало известно, что на бывших фабриках Gloria Jeans в Ростовской области будут шить военную экипировку.
