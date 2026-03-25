Gloria Jeans собирается закрыть около 150 магазинов в России до конца года — СМИ

Компания Gloria Jeans планирует закрыть примерно четверть своих магазинов, так как они не достигли запланированного уровня выручки

25 марта один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости, знакомый с планами компании Gloria Jeans, сообщил «РБК», что в течение 2026 года ретейлер намерен закрыть около 150 своих магазинов в России. Это связано с тем, что торговые точки не вышли на запланированный уровень выручки. Аналогичную информацию о закрытии 150—200 магазинов до конца года сообщил СМИ источник на рекламном рынке. Также два источника в торговых сетях рассказали, что в курсе планов Gloria Jeans приостановить работу части объектов в этом году, но о точном количестве не знают. Предположительно, компания прекратит аренду по мере истечения договоров с владельцами ТЦ, чтобы не выплачивать компенсацию за досрочное расторжение.

По данным одного из источников, в 2025 году сеть решила закрыть наименее прибыльные магазины после анализа своего портфеля. Согласно бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился РБК, в 2023 году у компании было 683 розничных магазина, а в конце 2025 года осталось 574. Источник «РБК» заявил, что в этом году темпы оптимизации ускорятся из-за ситуации на рынке.

Собеседник на рынке ретейла отметил, что Gloria Jeans закрывает свои торговые точки, но может запустить новые. При этом два источника уточнили, что темпы открытия новых магазинов Gloria Jeans снизились после того, как компания заняла площади брендов, ушедших из России. В конце 2022 года сеть разместилась на месте H&M, а весной 2023 года арендовала помещения бывшего шведского ретейлера в Москве. Также в 2023 году компания заняла площадь Uniqlo на Новом Арбате.

«РБК» направил запрос в Gloria Jeans, но изданию пока не удалось связаться с основателем компании Владимиром Мельниковым.