На бывших фабриках Gloria Jeans в Ростовской области будут шить военную экипировку
Компания, входящая в концерн «Калашников», выкупила два производства Gloria Jeans
27 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что производственные площадки, ранее управляемые компанией Gloria Jeans, теперь контролирует новый инвестор — ООО «Булава».
Речь идет о фабриках в городах Гуково и Зверево. Инвестор намерен трудоустроить всех работников — около 400 человек.
Издание «Ведомости» обратило внимание на то, что с 25 февраля 21% ООО «Булава» принадлежит ООО «Триада-ТКО», входящему в концерн «Калашников».
Январь 2024:
«Триада-ТКО» производит и поставляет военную экипировку. В 2023 году выручка компании выросла почти в 122 раза до 23,3 млрд рублей. Она закончила год с чистой прибылью в 984,7 млн рублей против убытка в 126 млн в 2022-м.
В январе 2024 года СМИ, ссылаясь на донское правительство, сообщали, что «Булава» открыла производство спецодежды для СВО в Шахтах, вложив в него 200 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2025-го основатель Gloria Jeans Владимир Мельников заявил о закрытии фабрик в Шахтах и Новошахтинске. Он пояснил решение так: «Одни уходят на СВО, а другие — шить одежду с большими заказами и большей зарплатой».
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