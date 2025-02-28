Компания, входящая в концерн «Калашников», выкупила два производства Gloria Jeans

27 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что производственные площадки, ранее управляемые компанией Gloria Jeans, теперь контролирует новый инвестор — ООО «Булава».

Речь идет о фабриках в городах Гуково и Зверево. Инвестор намерен трудоустроить всех работников — около 400 человек.

Издание «Ведомости» обратило внимание на то, что с 25 февраля 21% ООО «Булава» принадлежит ООО «Триада-ТКО», входящему в концерн «Калашников».