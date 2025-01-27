Gloria Jeans закроет фабрики в Ростовской области. Что случилось?

24 января основатель ростовской компании Gloria Jeans Владимир Мельников сообщил изданию «Город N» о закрытии фабрик в двух городах Ростовской области — Шахтах и Новошахтинске. По его словам, содержание производства стало невыгодным из-за отсутствия новых технологий и дефицита специалистов. «Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны. Одни уходят на СВО, а другие — шить одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря — это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — рассказал Мельников.

Он заявил, что уже передал все активы компании в свой благотворительный фонд. Сам Мельников стал наемным менеджером Gloria Jeans.



Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев рассказал в своем телеграм-канале, что оптимизация производства привела к сокращению более 2 тыс. сотрудников на двух фабриках региона. Сейчас для работников ищут новые места:



«Ведем переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске. Сотрудники смогут устроиться на другие швейные предприятия области. При необходимости центры занятости обеспечат переобучение».

По данным «РБК Ростов», сотрудников уже уведомили о закрытии предприятия и переводе производства в одну из азиатских стран. Напомним, что о планах Gloria Jeans выйти на рынки Ближнего Востока, Америки и Европы говорили еще в начале 2024 года.