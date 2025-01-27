Gloria Jeans закроет фабрики в Ростовской области. Что случилось?
Gloria Jeans закрывает швейное производство в Шахтах и Новошахтинске. Компания уволила 2 тыс. сотрудников
24 января основатель ростовской компании Gloria Jeans Владимир Мельников сообщил изданию «Город N» о закрытии фабрик в двух городах Ростовской области — Шахтах и Новошахтинске. По его словам, содержание производства стало невыгодным из-за отсутствия новых технологий и дефицита специалистов.
«Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны. Одни уходят на СВО, а другие — шить одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря — это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — рассказал Мельников.
Он заявил, что уже передал все активы компании в свой благотворительный фонд. Сам Мельников стал наемным менеджером Gloria Jeans.
Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев рассказал в своем телеграм-канале, что оптимизация производства привела к сокращению более 2 тыс. сотрудников на двух фабриках региона. Сейчас для работников ищут новые места:
«Ведем переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске. Сотрудники смогут устроиться на другие швейные предприятия области. При необходимости центры занятости обеспечат переобучение».
По данным «РБК Ростов», сотрудников уже уведомили о закрытии предприятия и переводе производства в одну из азиатских стран. Напомним, что о планах Gloria Jeans выйти на рынки Ближнего Востока, Америки и Европы говорили еще в начале 2024 года.
Официальным днем рождения компании считается 29 сентября 1988 года. В этот день Владимир Мельников открыл первый в СССР кооператив «Глория», начавший производить джинсы. В 1991 году открылся первый магазин компании в Ростове-на-Дону.
К 1996 году у предприятия появились две швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. За следующие 13 лет магазины Gloria Jeans появились в большинстве регионов.
В 2022 году, когда Россию начали массово покидать западные бренды, Gloria Jeans расширилась до 700 магазинов в 300 городах и получила рекордную выручку — 70 млрд рублей.
В конце 2023 года основатель Владимир Мельников раздал по 1 млн рублей каждому сотруднику, который проработал в компании 10 лет. Это 2527 человек и 2,5 млрд рублей.
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