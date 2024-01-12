Gloria Jeans выйдет на рынки Ближнего Востока, Америки и Европы

Российский производитель одежды и ритейлер Gloria Jeans, основанный в Ростовской области, планирует через маркетплейсы выйти на рынки Ближнего Востока, Америки и Европы

Речь идет о планах на 2024–2025 годы.

«Цели остаются прежними — 60–80 маркетплейсов. Это очень сложная работа. Но мы ищем пути и первые запуски, скорее всего, будут на Ближнем Востоке. Также мы попробуем выйти в Америку и Европу, так как наша компания и в целом область fashion-ритейла не попадает под санкции. При этом мы еще не знаем, как нас там воспримут покупатели», — рассказал ТАСС председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников.

Официальным днем рождения компании считается 29 сентября 1988 года. В этот день Владимир Мельников открыл первый в СССР кооператив «Глория», начавший производить джинсы на законных основаниях. Позже он купил две фабрики в Новошахтинске и Шахтах. В 1991 году открылся первый магазин компании в Ростове-на-Дону.

Выручка Gloria Jeans по итогам 2023 года составила 78 млрд рублей. Продажи выросли на 11% по сравнению с 2022-м.

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