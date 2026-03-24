В Краснодарском крае ущерб от «черных» майнеров в 2025 году превысил 18 млн рублей. Это в 24 раза больше показателя 2024-го

Ущерб от нелегальных майнинг-ферм на Кубани вырос в 24 раза в 2025 году

24 марта РБК сообщил, что в 2025 году ущерб от работы нелегальных майнинговых ферм в Краснодарском крае достиг 18,2 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба «Кубаньэнерго».

В компании уточнили, что в 2024 году ущерб оценивался в 745 тыс. рублей. Таким образом, рост составил 17,5 млн рублей — это в 24,4 раза больше предыдущего показателя.

Объем незаконно потребленной электроэнергии также значительно увеличился. В 2025 году он составил 1,8 млн кВт·ч, что на 1,4 млн кВт·ч больше, чем годом ранее (412 тыс. кВт·ч).