В Краснодарском крае ущерб от «черных» майнеров в 2025 году превысил 18 млн рублей. Это в 24 раза больше показателя 2024-го
24 марта РБК сообщил, что в 2025 году ущерб от работы нелегальных майнинговых ферм в Краснодарском крае достиг 18,2 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба «Кубаньэнерго».
В компании уточнили, что в 2024 году ущерб оценивался в 745 тыс. рублей. Таким образом, рост составил 17,5 млн рублей — это в 24,4 раза больше предыдущего показателя.
Объем незаконно потребленной электроэнергии также значительно увеличился. В 2025 году он составил 1,8 млн кВт·ч, что на 1,4 млн кВт·ч больше, чем годом ранее (412 тыс. кВт·ч).
«Черный» майнинг криптовалюты сосредоточен на Северном Кавказе:
Всего на Кубани в прошлом году было выявлено пять случаев незаконной деятельности майнинговых ферм — против трех в 2024-м. Нелегальные объекты обнаружили в селах Ковалевском (Новокубанский район) и Успенском (Успенский район), станице Кавказской (Кавказский район), поселке Таманском (Темрюкский район) и хуторе Лиманном в Анапе.
В соседней Адыгее в 2025 году зафиксировали только один случай незаконного майнинга. Его выявили на территории СНТ в Тахтамукайском районе. Объем неучтенного потребления электроэнергии там составил 211 тыс. кВт/ч, а ущерб оценили в 1,5 млн рублей.
Напомним, по итогам 2025 года Краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров России по спросу на оборудование для промышленной добычи криптовалют, заняв четвертое место. На долю региона пришлось 3,9% от общероссийских закупок и 48,9% от общего объема в Южном федеральном округе.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года СМИ сообщили о повышении платы за электричество по России из-за долгов Северного Кавказа. В Госдуме это опровергли.