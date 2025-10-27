«Черный» майнинг криптовалюты сосредоточен на Северном Кавказе. За 2025 год там похитили электроэнергии на 622 млн рублей

За январь-сентябрь 2025 года в регионах Северного Кавказа незаконные майнеры криптовалют потратили электроэнергии на 622 млн рублей. Всего выявили 94 случая хищения

17 октября глава «Россетей» Андрей Рюмин сообщил «РИА Новости», что незаконный майнинг криптовалют сосредоточен в регионах Северного Кавказа. В других субъектах он незначителен — там ситуация «сильно лучше», а выявленные случаи глобально не влияют статистику. Так, по данным «Россетей», за январь-сентябрь 2025 года на Северном Кавказе незаконные майнеры криптовалют потребили электроэнергию на 622 млн рублей. Всего было выявлено 94 случая хищения.

В Дагестане выявили криптоферму на 35 устройств: Майнер украл электроэнергию почти на 1 млн рублей

По словам замминистра энергетики РФ Петра Конюшенко, выявлением и пресечением незаконного майнинга на Северном Кавказе занимается специальная группа. Она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами. Напомним, в декабре 2024 года правительство РФ запретило майнинг в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне до 15 марта 2031-го. Позже запрет на майнинг криптовалюты смягчили. По новым правилам разрешено добывать цифровые деньги при условии использования собственной электроэнергии.