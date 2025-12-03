СМИ сообщили о повышении платы за электричество по России из-за долгов Северного Кавказа. В Госдуме это опровергли

В Госдуме опровергли информацию о планах повысить плату за электроэнергию, чтобы закрыть долги Северного Кавказа

1 декабря «Коммерсант» сообщил , что для решения проблем энергосбыта на Северном Кавказе в России могут ввести специальные надбавки к тарифам на электричество. Местные поставщики столкнулись с большими убытками из-за долгов потребителей. По подсчетам СМИ, доля региона в общей просрочке по стране достигает 90%. Похожая схема уже действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

2 декабря зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью «Абзацу» рассказала, что правительство не планирует поднимать плату за электричество по всей России из-за проблем на Северном Кавказе. Она объяснила, что на прошлой неделе опубликовали постановление, фиксирующее предельный индекс платы за коммунальные услуги для каждого отдельного региона. По словам парламентария, трудности Северного Кавказа не влияют на разницу цен.

«Сколько будет стоить электроэнергия в каждом регионе и муниципалитете, установят региональные энергетические комиссии. Перетоки между регионами вряд ли возможны. На Северном Кавказе довольно серьезно растут тарифы, потому что там усиленными темпами наращивают инфраструктуру. В Дагестане при очень активном росте туризма огромный дефицит электроэнергии, но это не проблема остальных регионов», — заявила Разворотнева.

Напомним, что за январь-сентябрь 2025 года в регионах Северного Кавказа незаконные майнеры криптовалют потратили электроэнергии на 622 млн рублей. Всего выявили 94 случая хищения.

Отметим, что в декабре 2024 года правительство РФ запретило майнинг в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне до 15 марта 2031-го. Позже запрет смягчили. По новым правилам разрешено добывать цифровые деньги при условии использования собственной электроэнергии.