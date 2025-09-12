Краснодарский край попал в топ-4 в РФ по спросу на технику для майнинга

Кубань заняла четвертое место в рейтинге по спросу на оборудование для промышленного майнинга криптовалют

Лидерами по спросу на оборудование для майнинга стали Москва и Московская область — 21,9% случаев. Вторую строчку заняла Иркутская область (6,7%,) третью — Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,7%). Ростовская область не попала в число лидеров, хотя на регион пришлось 23,4% закупок в ЮФО.

12 сентября аналитики «ТендерПро» сообщили «Ведомостям Юг», что Краснодарский край оказался на четвертом месте в рейтинге регионов РФ по спросу на оборудование для майнинга. На регион пришлось 3,9% от всех закупок по стране и 48,9% в ЮФО.

По данным аналитиков, спрос коммерческих предприятий на оборудование для майнинга на юге за восемь месяцев 2025 года снизился на 19,3%.

«Год назад после легализации промышленного майнинга мы наблюдали резкий рост спроса на оборудование для него. Однако с начала этого года ажиотаж стал постепенно снижаться», — рассказал директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Напомним, в декабре 2024 года правительство РФ запретило майнинг в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне до 15 марта 2031-го.



Этот запрет ввели после энергокризиса в Абхазии. В начале декабря 2024 года в регионе отключали интернет по ночам для борьбы с майнингом. Ограничения на ввоз и использование оборудования в республике продлили до конца декабря 2026 года.

Позже запрет на майнинг криптовалюты смягчили. По новым правилам разрешено добывать цифровые деньги при условии использования собственной электроэнергии.