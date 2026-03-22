Экс-вратарь «Краснодара» ‒ в сборной недели Лиги чемпионов

Российский голкипер Матвей Сафонов впервые в карьере попал в еженедельную символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА

УЕФА включила в сборную недели Лиги чемпионов воспитанника ФК «Краснодар» Матвея Сафонова, который выступает за «Пари Сен-Жермен». 26-летний вратарь 17 марта помог своей команде всухую обыграть «Челси» (3:0) и выйти в 1/4 финала главного клубного турнира Европы. На счету Сафонова в этом матче ‒ не только девять отбитых ударов, но и голевая передача Хвиче Кварацхелия, с которой грузинский форвард открыл счет в матче. Для краснодарского спортсмена это первое в карьере попадание в символическую сборную Лиги чемпионов.

Отметим, что футболист, начинавший сезон в качестве запасного, в 2026 году стал стабильно основным ‒ вчерашний матч французского чемпионата против «Ниццы» стал 12-м подряд, в котором Матвей вышел на поле с первых минут. Переломным моментов в карьере Сафонова стал финал клубного чемпионата мира УЕФА, когда он отразил четыре пенальти в послематчевой серии, установив рекорд турнира. Популирный парижский музыкант даже посвятил этому событию песню.