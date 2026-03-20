Под Ростовом-на-Дону возведут атомную электростанцию. Ранее ее хотели построить в Ейске
Южную АЭС планируют построить в Новочеркасске. Работы начнутся через 10 лет
20 марта «РБК Ростов» со ссылкой на директора по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Хвалько сообщил, что Южную АЭС планируют построить рядом с Новочеркасской тепловой электростанцией (ГРЭС). С правительством региона уже подписали протокол.
На станции будет два блока по 1200 мегаватт. Строительство запланировали на 2036–2039 годы.
Напомним, что «Южную» АЭС изначально хотели построить в Новочеркасске. Но власти отказались от этой идеи из-за потенциальной близости станции к государственной границе.
В начале января 2025 года стало известно, что проект «Южной» реализуют на территории Краснодарского края. В качестве места размещения рассматривали Ейск. Но летом 2025 года Кубань исключили из списка из-за дефицита электроэнергии.
