Под Ростовом-на-Дону возведут атомную электростанцию. Ранее ее хотели построить в Ейске

Южную АЭС планируют построить в Новочеркасске. Работы начнутся через 10 лет

20 марта «РБК Ростов» со ссылкой на директора по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Хвалько сообщил, что Южную АЭС планируют построить рядом с Новочеркасской тепловой электростанцией (ГРЭС). С правительством региона уже подписали протокол.

На станции будет два блока по 1200 мегаватт. Строительство запланировали на 2036–2039 годы.

Напомним, что «Южную» АЭС изначально хотели построить в Новочеркасске. Но власти отказались от этой идеи из-за потенциальной близости станции к государственной границе.

В начале января 2025 года стало известно, что проект «Южной» реализуют на территории Краснодарского края. В качестве места размещения рассматривали Ейск. Но летом 2025 года Кубань исключили из списка из-за дефицита электроэнергии.

Как писали Юга.ру, «Росатом» построит в Дагестане самую крупную ветроэлектростанцию в России.

