В Краснодарском крае могут построить атомную электростанцию. Где и когда?

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодарском крае или Ростовской области построят новую АЭС к 2036 году

9 января премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Согласно документу, в Ростовской области или Краснодарском крае в 2036 году появится первый блок атомной электростанции «Южная» мощностью 1,2 тыс. МВт. Остальные десять блоков будут возводить следующие шесть лет. Точное местоположение атомной станции станет известно по результатам предпроектных проработок.

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Проект «Южная» стал заменой ранее планировавшейся Новочеркасской АЭС. От последней решили отказаться из-за близости к государственной границе.

Также генеральная схема предусматривает возведение на территории Краснодарского края Лабинской ГАЭС, увеличение мощностей Джубгинской, Сочинской и Ударной ТЭС. Кроме того, документ подразумевает строительство линии электропередач Тамань-Тихорецк и реконструкцию подстанций в Тихорецке и Армавире.

Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции. 

Инфраструктура Строительство Энергетика

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