В Краснодарском крае могут построить атомную электростанцию. Где и когда?

В Краснодарском крае или Ростовской области построят новую АЭС к 2036 году

9 января премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Согласно документу, в Ростовской области или Краснодарском крае в 2036 году появится первый блок атомной электростанции «Южная» мощностью 1,2 тыс. МВт. Остальные десять блоков будут возводить следующие шесть лет. Точное местоположение атомной станции станет известно по результатам предпроектных проработок.

Проект «Южная» стал заменой ранее планировавшейся Новочеркасской АЭС. От последней решили отказаться из-за близости к государственной границе. Также генеральная схема предусматривает возведение на территории Краснодарского края Лабинской ГАЭС, увеличение мощностей Джубгинской, Сочинской и Ударной ТЭС. Кроме того, документ подразумевает строительство линии электропередач Тамань-Тихорецк и реконструкцию подстанций в Тихорецке и Армавире.