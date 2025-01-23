В Ейске могут построить атомную электростанцию

«Росатом» рассматривает Ейск как одно из мест для размещения «Южной» АЭС

Предыстория: О планах построить в Краснодарском крае «Южную» АЭС стало известно в начале января. Первый блок хотят построить в регионе в 2036 году. Остальные десять будут возводить следующие шесть лет.



Проект «Южная» стал заменой ранее планировавшейся Новочеркасской АЭС. От последней решили отказаться из-за близости к государственной границе.

22 января «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марину Киселеву сообщил, что Ейск рассматривают в качестве одного из возможных мест размещения «Южной АЭС». Ее мощность составит 2,4 ГВт. Замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов отметил, что регион готов рассмотреть все возможные площадки для размещения АЭС.

Он рассказал, что курортам региона хотелось бы сократить дефицит энергоснабжения.



Киселева заявила, что в качестве еще одной возможной площадки компания рассматривает Волгодонск, где уже действует Ростовская атомная электростанция: «Одна площадка соответствует федеральным требованиям, нормам и правилам для размещения АЭС. При этом с точки зрения технологического размещения энергоблоков на этой площадке есть сложности, связанные с необходимостью крупного сетевого строительства: минимум три высоковольтных линии по 500 кВ необходимы для выдачи этой мощности до потребителя».