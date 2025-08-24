В Краснодарском крае не будут строить АЭС из-за дефицита электроэнергии

22 августа замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрий Клесов сообщил «Ъ-Кубань», что в Краснодарском крае не планируют строить АЭС. Это связано с тем, что регион относится к дефицитным по электроэнергии. При этом, по его словам, энергосистема Кубани характеризуется высоким удельным потреблением ресурса на душу населения, сопоставимым с Москвой и Санкт-Петербургом.

«Дефицит мощности — это общая проблема быстро развивающейся экономики ЮФО. Нагрузку на сетевой комплекс оказывает динамичное развитие Краснодарского края и соседних субъектов, а также существенный прирост потребления электрической энергии населением, что обусловлено ростом уровня жизни и увеличением потребительского спроса в результате роста объемов вводимых в эксплуатацию площадей жилищного фонда, а также естественным приростом населения и миграционным притоком в регионе», — рассказал Клесов СМИ.

Напомним, что в январе 2025 года появилась информация о возможном строительстве атомной электростанции «Южная» на территории Краснодарского края. В качестве места размещения рассматривали Ейск.

Сам проект «Южной» стал заменой ранее планировавшейся Новочеркасской АЭС. От последней решили отказаться из-за близости к государственной границе.

Утвержденная генеральная схема размещения объектов электроэнергетики предусматривает возведение на территории Кубани Лабинской ГАЭС, увеличение мощностей Джубгинской, Сочинской и Ударной ТЭС. Документ также подразумевает строительство линии электропередач Тамань-Тихорецк и реконструкцию подстанций в Тихорецке и Армавире.