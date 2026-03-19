Вице-губернатор Кубани Александр Руденко ушел с поста спустя пять месяцев. Что случилось?

Руденко был заместителям губернатора с 28 октября 2025 года. На своем посту он курировал социальные вопросы: работу министерств образования и науки, труда и социального развития, культуры, здравоохранения, департаментов информационной и молодежной политики, управления ЗАГС.

Александр Руденко окончил факультет журналистики КубГУ. С 2005 года работал по специальности в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре. В 2021-м стал сначала заместителем, а потом и директором медиагруппы «Кубань 24».

Напомним, 27 октября 2025 года вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что решила покинуть пост по личным убеждениям. В тот же день она вступила в должность генерального директора медиагруппы «Кубань 24». В январе стало известно, что сотрудники ФСБ задержали Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. ГосСМИ региона проигнорировали арест экс-чиновницы.