В Краснодаре погибшей во время ночной атаки беспилотников оказалась 25-летняя девушка

  © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Предыстория. В ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Повреждены частные дома и многоэтажки, медцентр, парковки и автомобили. Один человек погиб в ЖК «Мой город» на Западном обходе.

18 марта телеграм-канал Kub Mash сообщил, что погибшей при атаке беспилотников в Краснодаре оказалась 25-летняя девушка по имени Марина. По данным паблика, она переехала в кубанскую столицу из Сочи два года назад. Работала менеджером на складе.

Ночь взрывов и тишины:

Позже Kub Mash показал, как выглядит дом после атаки БПЛА, в котором погибла Марина. Ее квартира на 15-м этаже выгорела почти дотла.

18 марта атаке БПЛА подверглась и соседняя Адыгея. Основной удар пришелся по поселку Энем Тахтамукайского района. Там обломки сбитых дронов нанесли серьезный урон частному сектору. Двое детей получили осколочные ранения.

Как писали Юга.ру, аэропорт Краснодара не работал почти сутки. Некоторые вылеты перенесли в Минводы.

В Краснодаре автобус № 93 больше не будет ездить до Гидростроя
«Это проявление заботы». Россиянок, не желающих заводить детей, могут направлять к психологу
Министра здравоохранения Кубани арестовали на два месяца
Власти Сочи опровергли информацию о том, что к концу года курорт потеряет 1 млн туристов
В Краснодаре погибшей во время ночной атаки беспилотников оказалась 25-летняя девушка
Из-за атаки беспилотников ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, а соперники «Локомотива-Кубани» не могут прилететь на матч

Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Сегодня, 08:59
Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Сегодня, 12:30
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Большой разговор с политиком и экономистом Сергеем Жаворонковым об истории и современности
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Сегодня, 11:20
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Как «Краснодар» разгромил ЦСКА в Кубке России

