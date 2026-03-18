В Краснодаре погибшей во время ночной атаки беспилотников оказалась 25-летняя девушка
Предыстория. В ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Повреждены частные дома и многоэтажки, медцентр, парковки и автомобили. Один человек погиб в ЖК «Мой город» на Западном обходе.
18 марта телеграм-канал Kub Mash сообщил, что погибшей при атаке беспилотников в Краснодаре оказалась 25-летняя девушка по имени Марина. По данным паблика, она переехала в кубанскую столицу из Сочи два года назад. Работала менеджером на складе.
Ночь взрывов и тишины:
Позже Kub Mash показал, как выглядит дом после атаки БПЛА, в котором погибла Марина. Ее квартира на 15-м этаже выгорела почти дотла.
18 марта атаке БПЛА подверглась и соседняя Адыгея. Основной удар пришелся по поселку Энем Тахтамукайского района. Там обломки сбитых дронов нанесли серьезный урон частному сектору. Двое детей получили осколочные ранения.
Как писали Юга.ру, аэропорт Краснодара не работал почти сутки. Некоторые вылеты перенесли в Минводы.