В Краснодаре погибшей во время ночной атаки беспилотников оказалась 25-летняя девушка

Предыстория. В ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Повреждены частные дома и многоэтажки, медцентр, парковки и автомобили. Один человек погиб в ЖК «Мой город» на Западном обходе.

18 марта телеграм-канал Kub Mash сообщил, что погибшей при атаке беспилотников в Краснодаре оказалась 25-летняя девушка по имени Марина. По данным паблика, она переехала в кубанскую столицу из Сочи два года назад. Работала менеджером на складе.