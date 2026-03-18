Аэропорт Краснодара не работал почти сутки. Задержаны около 50 рейсов, некоторые вылеты перенесли в Минводы

Краснодарский аэропорт не работал 23 часа. Некоторые рейсы отменены, часть пассажиров увезли в аэропорт Минеральных Вод на автобусах

17 марта в 10:00 пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила о введении ограничений на полеты в связи с угрозой атаки БПЛА. Их сняли только 18 марта в 9:20 — авиагавань оставалась закрытой почти сутки. По данным онлайн-табло на 10:00, всего задерживаются 48 рейсов. Из них 24 — на вылет в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфу, Ереван, Казань, Ташкент, Шарм-эль-Шейх, Тюмень, Стамбул, Батуми. На прилет также опаздывают 24 рейса из Ставрополя, Стамбула, Геленджика, Грозного, Уфы, Еревана, Батуми, Москвы, Казани, Ташкента, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени. Время многих задержек составляет около суток. Некоторые полеты были отменены. Также некоторые самолеты были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома: Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА

Известно, что самолет, совершавший полет из Москвы в Краснодар, не смог приземлиться в кубанской столице из-за плана «Ковер» и кружил в районе Нальчика и Владикавказа несколько часов. В итоге самолет сел в Грозном на дозаправку. По данным онлайн-табло, он должен отправиться в Краснодар в 12:00. «Сидим в Грозном, скоро сутки будут, есть смысл ждать открытия?» — написал пассажир рейса в чате аэропорта Краснодара. Также пассажиров, которые должны были вылетать из аэропорта Краснодара, перенаправляют на автобусах в Минеральные Воды. «Мы как раз с такого рейса, который должен был вылететь в 10:35. Нас только что привезли в Минеральные Воды, проходим регистрацию на рейс с вылетом в 22:40», — написала одна из пассажирок рейса авиакомпании «Аэрофлот» Москва–Краснодар. Также пассажирка рейса Краснодар–Стамбул сообщила, что авиакомпания предоставила автобусы до Минеральных Вод. «Радовались открытию аэропорта, а теперь думаю, надо было из Минвод брать. У нас стыковка в Стамбуле», — написала пользовательница. По словам представителей аэропорта, в терминалах контролируемая и спокойная обстановка. Однако пассажиры советуют запастись едой: «Ребят, все, кто планирует вылетать, — позаботьтесь о запасе еды, так как можно провести в терминале весь день и оставить там часть бюджета! Вода есть в кулерах».