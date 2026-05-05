90 млн рублей на дронах. В деле экс-замглавы Кубани Власова всплыли факты закупки некачественных БПЛА

5 мая ТАСС сообщило, что в ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, а также директора краевого департамента по делам казачества Александра Тарарыкина правоохранительные органы выявили новые эпизоды хищения бюджетных средств. На этот раз речь идет о закупках БПЛА, предназначенных для нужд СВО.

Как рассказал собеседник агентства, единственным поставщиком дронов по завышенной цене оказался Роман Любименко — бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре и общественный деятель, приближенный к региональной администрации. При этом качество беспилотников не соответствовало заявленным требованиям.