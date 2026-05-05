90 млн рублей на дронах. В деле экс-замглавы Кубани Власова всплыли факты закупки некачественных БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • Александр Власов © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    Александр Власов © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

В деле бывшего замгубернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова появились новые эпизоды хищений

5 мая ТАСС сообщило, что в ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, а также директора краевого департамента по делам казачества Александра Тарарыкина правоохранительные органы выявили новые эпизоды хищения бюджетных средств. На этот раз речь идет о закупках БПЛА, предназначенных для нужд СВО.

Как рассказал собеседник агентства, единственным поставщиком дронов по завышенной цене оказался Роман Любименко — бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре и общественный деятель, приближенный к региональной администрации. При этом качество беспилотников не соответствовало заявленным требованиям.

Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС:

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источник ТАСС утверждает, что Любименко покинул пределы Краснодарского края и отправился к своим покровителям. Его объвили в розыск.

Кроме того, он втянул в незаконную деятельность супругу Наталью для легализации преступных доходов. Общий ущерб от выявленных хищений оценивают в 90 млн рублей.

Напомним, в конце декабря 2025 года бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию. Его признали виновным в получении взятки в 3 млн рублей.

Как писали Юга.ру, за первые три месяца 2026 года ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае достиг 2,4 млрд рублей.

Деньги Казачество Кубанское казачье войско СВО Чиновники

Новости

Нефть в море, но «курорты не пострадали»: в турбизнесе прокомментировали последствия ЧП в Туапсе
90 млн рублей на дронах. В деле экс-замглавы Кубани Власова всплыли факты закупки некачественных БПЛА
Жителей Краснодарского края предупредили о перебоях со связью, банкоматами, оплатой картами и онлайн-банками с 5 по 9 мая
Ремонт на все лето: в Краснодаре с 15 мая ограничат движение по улице Командорской
Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС . Предыдущего обвиняют в превышении полномочий
Власти Туапсе опубликовали список убежищ спустя три недели после начала атак БПЛА

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Мазут под коврик»
Вчера, 14:04
«Мазут под коврик»
В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Вчера, 11:43
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Туристы возмущены

Реклама на сайте