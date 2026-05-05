90 млн рублей на дронах. В деле экс-замглавы Кубани Власова всплыли факты закупки некачественных БПЛА
В деле бывшего замгубернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова появились новые эпизоды хищений
5 мая ТАСС сообщило, что в ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, а также директора краевого департамента по делам казачества Александра Тарарыкина правоохранительные органы выявили новые эпизоды хищения бюджетных средств. На этот раз речь идет о закупках БПЛА, предназначенных для нужд СВО.
Как рассказал собеседник агентства, единственным поставщиком дронов по завышенной цене оказался Роман Любименко — бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре и общественный деятель, приближенный к региональной администрации. При этом качество беспилотников не соответствовало заявленным требованиям.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источник ТАСС утверждает, что Любименко покинул пределы Краснодарского края и отправился к своим покровителям. Его объвили в розыск.
Кроме того, он втянул в незаконную деятельность супругу Наталью для легализации преступных доходов. Общий ущерб от выявленных хищений оценивают в 90 млн рублей.
Напомним, в конце декабря 2025 года бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию. Его признали виновным в получении взятки в 3 млн рублей.
Как писали Юга.ру, за первые три месяца 2026 года ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае достиг 2,4 млрд рублей.