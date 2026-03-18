Ночь взрывов и тишины. Как Краснодар пережил атаку БПЛА без связи и оповещений?
Жители Краснодара поделились в соцсетях пережитым после одной из самых мощных атак беспилотников
Предыстория: в ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. В результате в Прикубанском округе погиб один человек, в других районах повреждены медцентр, машины и дома.
18 марта жители Краснодара сообщили в соцсетях, что около 5:00 их разбудили громкие взрывы и вспышки в небе — у некоторых в домах тряслись окна и закладывало уши.
Власти предупредили об атаке БПЛА, однако, по словам горожан, в городе не сработали сирены и другие системы оповещения, а многие не получили SMS-сообщений о беспилотной угрозе.
В Краснодаре сохраняется угроза атаки БПЛА:
Собрали комментарии пользователей:
- «В Краснодаре вообще никогда не слышала сирену. Мне кажется, ее и не собираются включать. Что уж говорить о бомбоубежищах, которые либо закрыты, либо не приспособлены. У меня стекла зазвенели».
- «Не помогает глушение интернета ваше тотальное. Не работал ни мобильный, ни стационарный интернет. Да и связи не было, чтоб позвонить».
- «Нет даже смс, а бахать продолжает».
- «Человек погиб, было бы оповещение, мог бы и выжить, а так спал человек».
- «Я проснулась от глухого такого звука, хотя сплю в берушах, подумала, что кто-то в дверь стучится, потом опять услышала взрыв и поняла, что это не стук в дверь был. Когда оповещение проверяют, его толком и не слышно с закрытыми окнами и в полной тишине. Но странно, что везде в крае включают, а в Краснодаре — нет».
Напомним, что 11 марта жители Краснодара тоже жаловались на отсутствие сирен при атаках БПЛА.
В феврале в мэрии заявили, что сирены системы оповещения включают только при сигналах гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Радиационная или химическая опасность». Беспилотная опасность к ним не относится, поэтому сирены в городе не звучат, в отличие от прибрежных городов.
Как писали Юга.ру, ночью 18 марта в Адыгее обломки дронов повредили жилые дома. Двое детей получили осколочные ранения.
