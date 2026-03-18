Ночь взрывов и тишины. Как Краснодар пережил атаку БПЛА без связи и оповещений?

Жители Краснодара поделились в соцсетях пережитым после одной из самых мощных атак беспилотников

Предыстория: в ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. В результате в Прикубанском округе погиб один человек, в других районах повреждены медцентр, машины и дома.

18 марта жители Краснодара сообщили в соцсетях, что около 5:00 их разбудили громкие взрывы и вспышки в небе — у некоторых в домах тряслись окна и закладывало уши.

Власти предупредили об атаке БПЛА, однако, по словам горожан, в городе не сработали сирены и другие системы оповещения, а многие не получили SMS-сообщений о беспилотной угрозе.