Ночная атака БПЛА в Адыгее: повреждены восемь домов и три автомобиля, ранены двое детей

Адыгея

  © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В поселке Энем обломки дронов повредили жилые дома. Осколочные ранения получили двое несовершеннолетних

18 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что ночью Тахтамукайский район республики подвергся атаке БПЛА. Основной удар пришелся по поселку Энем, где обломки сбитых дронов нанесли урон частному сектору.

Фрагменты повредили кровлю и оконные конструкции в восьми домах. Кроме того, пострадали три автомобиля, припаркованные вблизи места происшествия.

Самые серьезные последствия атаки коснулись двух несовершеннолетних жителей поселка. Дети получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Медики оценивают их состояние как стабильное, угрозы для жизни нет. Одну из пострадавших девочек врачи планируют выписать из медучреждения уже сегодня, вторая останется в стационаре для наблюдения.

На местах падения обломков работают оперативные службы, ведется подсчет ущерба.

Как писали Юга.ру, в ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома. В школах отменили занятия.

Ночная атака БПЛА в Адыгее: повреждены восемь домов и три автомобиля, ранены двое детей
