Ремонт на все лето: в Краснодаре с 15 мая ограничат движение по улице Командорской

  • улица Командорская, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
В Краснодаре на четыре месяца перекроют участки улицы Командорской в микрорайоне Россинского в связи с капремонтом

Телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что с 15 мая начнется капремонт улицы Командорской. Работы пройдут на участке от улицы Кирилла Россинского до бульвара Адмирала Пустошкина (750 метров). Завершить ремонт обещают до конца сентября.

Специалисты планируют полностью залатать ямы, заменить покрытие и само основание дороги.

Схема движения

Реконструкция пройдет в три этапа:

  • № 1: от улицы Кирилла Россинского до улицы Адмирала Серебрякова. Движение транспорта будет организовано через парковку — вдоль улицы Командорской;
  • № 2: от улицы Адмирала Серебрякова до Адмиралтейского бульвара. Схема проезда останется той же — через парковку вдоль Командорской;
  • № 3: от Адмиралтейского бульвара до бульвара Адмирала Пустошкина. Вводить ограничения движения не будут.

В связи с изменениями в дептрансе попросили водителей быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Как писали Юга.ру, в середине мая в Краснодаре на Тургеневском мосту изменят схему движения. Одну часть откроют, другую — перекроют для работ.

Ремонт на все лето: в Краснодаре с 15 мая ограничат движение по улице Командорской
