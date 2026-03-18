Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома. Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА

В этом же районе обломки БПЛА обнаружили во дворе многоквартирного дома. В Западном округе фрагменты дрона нашли на балконе.

18 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что ночью кубанская столица подверглась атаке БПЛА. В Прикубанском округе дрон повредил квартиру многоэтажного дома, в результате чего возник пожар. Один человек погиб.

Позже мэр сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра и линию электропередачи в Юбилейном микрорайоне. Жители частично остались без света. Пожарные тушат возгорание.

В этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали еще по двум адресам — во двор частного и многоквартирного домов. Повреждений инфраструктуры нет.

Также обломки дрона обнаружили во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В соседней многоэтажке пострадало остекление.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что в Центральном округе обломки БПЛА повредили стену и остекление частного дома, а также семь автомобилей на парковке одного из отелей. В Прикубанском округе повреждена кровля дома и одна из квартир, разрушен балкон. Около десяти автомобилей на парковке посекло осколками.

По предварительным данным пострадавших нет. Везде работают специальные и оперативные службы.

Люди в комментариях к постам в соцсетях написали, что около 05:00 слышали в разных районах города и за его пределами взрывы.

В телеграм-канале «Краснодар | Телетайп» опубликовали видео, на котором видно множество поврежденных автомобилей. Автор ролика сообщил, что это произошло на Западном обходе в результате атаки БПЛА.