В Краснодаре сохраняется угроза атаки БПЛА. В школах отменили занятия

Утром 18 марта родители стали получать от учителей сообщения об отмене занятий в школах

18 марта мэр Краснодара сообщил , что в городе сохраняется опасность атаки БПЛА. По его данным, все социальные учреждения работают по графику и готовы принимать детей.

Предыстория. В ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Повреждения получили шесть жилых зданий. Один человек погиб.

«Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием», — добавил Наумов.

Позже местные паблики опубликовали скриншоты сообщений, которые стали получать родители. В них говорится, что по распоряжению директора департамента образования занятия в школах 18 марта отменяются. Также в телеграм-каналах пишут, что некоторые детские сады тоже не будут работать в этот день.

Напомним, 10 марта в Крымске персонал муниципального культурного центра выгнал на улицу учительницу с детьми во время беспилотной опасности.