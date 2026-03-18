В Краснодаре сохраняется угроза атаки БПЛА. В школах отменили занятия

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Утром 18 марта родители стали получать от учителей сообщения об отмене занятий в школах

Предыстория. В ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Повреждения получили шесть жилых зданий. Один человек погиб.

18 марта мэр Краснодара сообщил, что в городе сохраняется опасность атаки БПЛА. По его данным, все социальные учреждения работают по графику и готовы принимать детей.

«Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием», — добавил Наумов.

Позже местные паблики опубликовали скриншоты сообщений, которые стали получать родители. В них говорится, что по распоряжению директора департамента образования занятия в школах 18 марта отменяются. Также в телеграм-каналах пишут, что некоторые детские сады тоже не будут работать в этот день.

Напомним, 10 марта в Крымске персонал муниципального культурного центра выгнал на улицу учительницу с детьми во время беспилотной опасности.

Как писали Юга.ру, 17 марта БПЛА атаковали Славянск-на-Кубани. Обломки дронов обнаружили по 16 адресам, один человек ранен.

Безопасность Дети Евгений Наумов Краснодар СВО Школа Школьники

Реклама на сайте