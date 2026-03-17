Послали к белкам в кушери. Мэрия Краснодара разрешила провести митинг против блокировки Telegram на окраине города

Краснодарские власти предложили место для проведения митинга против блокировки Telegram, которое находится в 10 км от центра города

Мэрия предложила провести мероприятие в Кленовом сквере в районе учхоза «Кубань» и улицы Западный Обход поздним вечером — с 18:00 до 22:00. Локация расположена в 10 км от центра города по трассе в сторону станицы Елизаветинской.

17 марта депутат краснодарской городской Думы Александр Сафронов от партии КПРФ сообщил , что власти согласовали место и время для проведения митинга.

Предыстория. 13 марта Краснодарское краевое отделение КПРФ подало заявку на митинг против блокировки и замедления Telegram и других мессенджеров и соцсетей. Его планировали провести в субботу, 28 марта.

«Подчиненные мэра Краснодара Евгения Наумова не скрывают (так же, как и сам мэр, собственно) своего отношения к жителям. Они просто над нами глумятся, предлагая митинговать вечером на окраине города в кушерях», — написал Сафронов.

Депутат заявил, что партия отказывается проводить митинг в предложенном месте. КПРФ подала уведомление на проведение мероприятия 29 марта.

«Но даже если пошлют опять к белкам в сквер, то у нас, организаторов митинга, есть план «Б». Сейчас всех карт не могу раскрыть, так что следите за новостями. Мы четко намерены провести нормальный митинг против блокировки Telegram в городе, а не на задворках», — подытожил Сафронов.

Напомним, что первые блокировки в Telegram начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере «для противодействия преступникам». В октябре в ведомстве сообщили о «частичных ограничениях» приложения.



В середине января зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не планируется. Однако 10 февраля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера.



17 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что 1 апреля в России планируют полностью заблокировать Telegram. При этом в ведомстве не подтвердили и не опровергли эту информацию.

16 марта в Краснодарском крае массово сбоил Telegram. 17 марта «Коммерсант» сообщил, что мессенджер заблокирован на 80% на территории России.