В Краснодарском крае массово сбоит Telegram. Эксперты предполагают начало блокировки
В России фиксируют серьезные сбои в работе Telegram. Эксперты считают, что блокировка сервиса уже началась
Последние дни жители Краснодарского края и других регионов сообщают о масштабных сбоях в Telegram. По данным сервиса Сбой.рф, за последние три часа из России поступило 4778 жалоб на работу мессенджера.
Неполадки зафиксировал и сайт Downdetector. За последний час поступило 385 жалоб из 10 городов страны (в том числе из Сочи), а всего за сутки — 7966.
16 марта эксперты сообщили «Ъ FM», что это может быть связано с началом полной блокировки Telegram в России.
«Последние сутки Telegram при подключении через домашних провайдеров фактически не работает. Сообщения не отправляются, полученные — не подгружаются. Статус обновления часто сменяется статусом соединения, и, чтобы загрузить переписку, иногда приходится ждать несколько минут. О работе Telegram через мобильный интернет можно практически забыть. Большинство VPN тоже не помогают зайти в мессенджер. В последние дни сервис работает все хуже, и не исключено, что дело может идти к его блокировке», — рассказал СМИ техноэксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко.
«Не будет ни черта функционировать»:
Проблему подтвердил и президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин. Он отметил, что, помимо мобильного приложения, перестала работать и версия Telegram для ПК.
«Пока статистики по операторам немного: данные получаются смазанными, потому что многие уже используют VPN, и трудно понять, работает сервис или нет — нужно опрашивать каждого. Тесты показывают, что все зависит от сети связи — мобильной или стационарной, региона и даже конкретного места. Судя по всему, государственные органы применяют разные условия в разных регионах, возможно, в качестве теста. Поэтому единого подхода пока нет», — заявил Амелькин.
Напомним, что первые блокировки в Telegram начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере «для противодействия преступникам». В октябре в ведомстве сообщили о «частичных ограничениях» приложения.
В середине января зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не планируется. Однако 10 февраля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера.
17 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что 1 апреля в России планируют полностью заблокировать Telegram. При этом в ведомстве не подтвердили и не опровергли эту информацию.
13 марта в Краснодаре представители КПРФ подали заявку на митинг против ограничения работы сервиса. Ранее в других городах России планировали провести акции против блокировки соцсетей, но жителям отказали.
