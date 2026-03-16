В Краснодарском крае массово сбоит Telegram. Эксперты предполагают начало блокировки

Последние дни жители Краснодарского края и других регионов сообщают о масштабных сбоях в Telegram. По данным сервиса Сбой.рф, за последние три часа из России поступило 4778 жалоб на работу мессенджера.



Неполадки зафиксировал и сайт Downdetector. За последний час поступило 385 жалоб из 10 городов страны (в том числе из Сочи), а всего за сутки — 7966.

16 марта эксперты сообщили «Ъ FM», что это может быть связано с началом полной блокировки Telegram в России.

«Последние сутки Telegram при подключении через домашних провайдеров фактически не работает. Сообщения не отправляются, полученные — не подгружаются. Статус обновления часто сменяется статусом соединения, и, чтобы загрузить переписку, иногда приходится ждать несколько минут. О работе Telegram через мобильный интернет можно практически забыть. Большинство VPN тоже не помогают зайти в мессенджер. В последние дни сервис работает все хуже, и не исключено, что дело может идти к его блокировке», — рассказал СМИ техноэксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко.