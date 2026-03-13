В Краснодаре хотят провести митинг против блокировки Telegram

В Краснодаре представители КПРФ подали заявку на митинг против блокировки и замедления работы мессенджеров

13 марта Краснодарское краевое отделение КПРФ сообщило , что подало заявку на митинг против блокировки и замедления Telegram и других мессенджеров и соцсетей. Его планируют провести в субботу, 28 марта. Точное место и время будут известны после получения официального ответа от городских властей. По предварительным оценкам организаторов, в акции примут участие 500 человек.

«Предлагаем то, что считаем нужным для администрации»:

«Краснодарцев и жителей края раздражает необоснованное системное наступление на популярные интернет-сервисы и мессенджеры. Вызывают опасения сообщения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля 2026 года», — заявили представители партии.

Ранее в других городах России — Владивостоке, Иркутске, Новосибирске — планировали провести митинги против блокировки соцсетей, но жителям отказали.



Напомним, что первые блокировки в Telegram начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере. В ведомстве заявили, что этот сервис используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В октябре регулятор сообщил о «частичных ограничениях» приложения для противодействия преступникам.