В Краснодаре хотят провести митинг против блокировки Telegram

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

В Краснодаре представители КПРФ подали заявку на митинг против блокировки и замедления работы мессенджеров

13 марта Краснодарское краевое отделение КПРФ сообщило, что подало заявку на митинг против блокировки и замедления Telegram и других мессенджеров и соцсетей. Его планируют провести в субботу, 28 марта.

Точное место и время будут известны после получения официального ответа от городских властей. По предварительным оценкам организаторов, в акции примут участие 500 человек.

«Предлагаем то, что считаем нужным для администрации»:

«Краснодарцев и жителей края раздражает необоснованное системное наступление на популярные интернет-сервисы и мессенджеры. Вызывают опасения сообщения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля 2026 года», — заявили представители партии.

Ранее в других городах России — Владивостоке, Иркутске, Новосибирске — планировали провести митинги против блокировки соцсетей, но жителям отказали.

Напомним, что первые блокировки в Telegram начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере. В ведомстве заявили, что этот сервис используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В октябре регулятор сообщил о «частичных ограничениях» приложения для противодействия преступникам.

Читайте также:

В середине января зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не планируется. Однако 10 февраля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера.

17 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что с 1 апреля в России планируют полностью заблокировать Telegram. Роскомнадзор намерен применить к нему те же меры, что и к Instagram* и Facebook*.

Отметим, что в Краснодаре три дня подряд, с 10 по 12 марта, не работал мобильный интернет. Пользователи жаловались и на сбои в сервисах из «белого списка».

Как писали Юга.ру, в Госдуме пообещали, что при блокировке Telegram не поможет и VPN.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Telegram Город Интернет КПРФ Краснодар Митинги Социальные сети

Новости

Тепло, но ветрено. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные
В Краснодаре хотят провести митинг против блокировки Telegram
В Краснодаре появился кот-депутат Толик. Он намерен создать партию и следить за кубанской политикой
14 марта ФК «Сочи» сыграет против «Краснодара». Где посмотреть трансляцию?
«Запретный плод сладок». Краснодарскую кофейню отменяют за названия напитков с шутками про остров Эпштейна
В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Есенина

Лента новостей

Реклама на сайте