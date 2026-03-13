В Краснодаре хотят провести митинг против блокировки Telegram
В Краснодаре представители КПРФ подали заявку на митинг против блокировки и замедления работы мессенджеров
13 марта Краснодарское краевое отделение КПРФ сообщило, что подало заявку на митинг против блокировки и замедления Telegram и других мессенджеров и соцсетей. Его планируют провести в субботу, 28 марта.
Точное место и время будут известны после получения официального ответа от городских властей. По предварительным оценкам организаторов, в акции примут участие 500 человек.
«Краснодарцев и жителей края раздражает необоснованное системное наступление на популярные интернет-сервисы и мессенджеры. Вызывают опасения сообщения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля 2026 года», — заявили представители партии.
Ранее в других городах России — Владивостоке, Иркутске, Новосибирске — планировали провести митинги против блокировки соцсетей, но жителям отказали.
Напомним, что первые блокировки в Telegram начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере. В ведомстве заявили, что этот сервис используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
В октябре регулятор сообщил о «частичных ограничениях» приложения для противодействия преступникам.
В середине января зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не планируется. Однако 10 февраля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера.
17 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что с 1 апреля в России планируют полностью заблокировать Telegram. Роскомнадзор намерен применить к нему те же меры, что и к Instagram* и Facebook*.
Отметим, что в Краснодаре три дня подряд, с 10 по 12 марта, не работал мобильный интернет. Пользователи жаловались и на сбои в сервисах из «белого списка».
Как писали Юга.ру, в Госдуме пообещали, что при блокировке Telegram не поможет и VPN.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.