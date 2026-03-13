«Запретный плод сладок». Краснодарскую кофейню отменяют за названия напитков с шутками про остров Эпштейна

Краснодарская кофейня Cotton Cars добавила в меню напитки, рецепты которых были найдены в файлах Эпштейна. Реклама возмутила пользователей — заведение отменяют

7 марта краснодарская кофейня Cotton Cars опубликовала ролик в инстаграме*, в котором один из владельцев заведения Гор Мартиросян прорекламировал новые напитки, заявив, что «их рецепт был найден в файлах Эпштейна».

Джеффри Эпштейн — американский финансит и секс-преступник. Он создал элитное сообщество и привлек к проституции не менее 1000 несовершеннолетних девочек и женщин, которые подвергались неоднократным изнасилованиям и сексуальному насилию с его стороны и со стороны его сообщников. Он владел островом Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Согласно показаниям свидетелей и материалам расследования, остров использовался Эпштейном для организации преступной деятельности.



В 2008 году Джеффри был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации сексуального домогательства, проституции. Эпштейн был вновь арестован 6 июля 2019 года по федеральному обвинению в торговле детьми во Флориде и в Нью-Йорке.



В январе 2026 года Минюст США опубликовал большое количество документов из более 3 млн страниц, касающихся дела Джеффри Эпштейна. Там содержатся тысячи свидетельских показаний, справок, накладных и стенограмм допросов свидетелей.

«Мы внимательно изучили все материалы, которые были обнародованы, и нашли там то, что больше всего не ожидали увидеть, — рецепты сразу трех напитков», — говорится в видео.

Также владелец заявил, что одна из новинок «отсылает нас к тому, что запретный плод сладок».

Ролик заметила одна из пользовательниц — жительница Краснодара Дарья. Она возмутилась рекламой и высказала недовольство в своем аккаунте.

«На этом острове преступники и педофилы подвергли неоднократным изнасилованиям 1000 несовершеннолетних девочек и женщин. Вместо того, чтобы сочувствовать женщинам и детям, вы используете эту трагедию как повод пропиарить свои лимонады? Серьезно?» — написала девушка.

Тогда владелец кофейни попытался оскорбить и высмеять девушку, выложив ее фото к себе на страницу и сопроводив негативной реакцией. Также Мартиросян посоветовал всем, у кого при просмотре ролика возникло желание «изнасиловать», обратиться в «центр поддержки начинающих насильников», чтобы «не портить статистику».