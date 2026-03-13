«Запретный плод сладок». Краснодарскую кофейню отменяют за названия напитков с шутками про остров Эпштейна
Краснодарская кофейня Cotton Cars добавила в меню напитки, рецепты которых были найдены в файлах Эпштейна. Реклама возмутила пользователей — заведение отменяют
7 марта краснодарская кофейня Cotton Cars опубликовала ролик в инстаграме*, в котором один из владельцев заведения Гор Мартиросян прорекламировал новые напитки, заявив, что «их рецепт был найден в файлах Эпштейна».
Джеффри Эпштейн — американский финансит и секс-преступник. Он создал элитное сообщество и привлек к проституции не менее 1000 несовершеннолетних девочек и женщин, которые подвергались неоднократным изнасилованиям и сексуальному насилию с его стороны и со стороны его сообщников. Он владел островом Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Согласно показаниям свидетелей и материалам расследования, остров использовался Эпштейном для организации преступной деятельности.
В 2008 году Джеффри был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации сексуального домогательства, проституции. Эпштейн был вновь арестован 6 июля 2019 года по федеральному обвинению в торговле детьми во Флориде и в Нью-Йорке.
В январе 2026 года Минюст США опубликовал большое количество документов из более 3 млн страниц, касающихся дела Джеффри Эпштейна. Там содержатся тысячи свидетельских показаний, справок, накладных и стенограмм допросов свидетелей.
«Мы внимательно изучили все материалы, которые были обнародованы, и нашли там то, что больше всего не ожидали увидеть, — рецепты сразу трех напитков», — говорится в видео.
Также владелец заявил, что одна из новинок «отсылает нас к тому, что запретный плод сладок».
Ролик заметила одна из пользовательниц — жительница Краснодара Дарья. Она возмутилась рекламой и высказала недовольство в своем аккаунте.
«На этом острове преступники и педофилы подвергли неоднократным изнасилованиям 1000 несовершеннолетних девочек и женщин. Вместо того, чтобы сочувствовать женщинам и детям, вы используете эту трагедию как повод пропиарить свои лимонады? Серьезно?» — написала девушка.
Тогда владелец кофейни попытался оскорбить и высмеять девушку, выложив ее фото к себе на страницу и сопроводив негативной реакцией. Также Мартиросян посоветовал всем, у кого при просмотре ролика возникло желание «изнасиловать», обратиться в «центр поддержки начинающих насильников», чтобы «не портить статистику».
О произошедшем в социальной сети Threads* рассказала подруга Дарьи, и тогда общественное внимание к ролику и поведению Мартиросяна начало расти. В комментариях под видео пользователи стали писать свое мнение:
«Это оскорбляет память жертв, противоречит базовым нормам морали и человечности. Мы, ваши потенциальные клиенты, ожидаем уважения и ответственности. Настоятельно рекомендую как можно скорее принести публичные извинения и пересмотреть вашу рекламную стратегию».
«В своем ли уме человек отвечающий за рекламу в этом месте? Насилие и педофилия — это не тема для шуток».
«Черный юмор юмором, но это уже все границы перешло, какое позорище».
Однако владельцы кофейни так и не принесли извинения — они наоборот стали защищать идею ролика. Например, в комментариях под видео одного из блогеров Мартиросян заявил, что «суда по делу Эпштейна не было», а все, что опубликовано, это просто «показания и слухи, которые фем-радикал-сообщество выдает за неопровержимые факты».
«Помните, что муха вокруг себя замечает только говно, а пчела — цветы. Это самое наглядное объяснение всему происходящему», — подытожил Мартиросян.
В ответ пользователи Instagram* стали жаловаться на страницы кофейни и ее владельца, и спустя время их аккаунты заблокировали. На данный момент обе страницы снова восстановлены, а комментарии к ролику закрыты.
Также о ситуации высказался второй владелец бизнеса — Аркадий Клименков. Он заявил, что границы дозволенного заведение не переходило.
Отметим, что возмущенные роликом пользователи стали оставлять негативные отзывы на Cotton Cars в сервисе «2ГИС». На данный момент рейтинг заведения составляет 2,3 из 5.
